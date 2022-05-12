Yemenli akademisyenler maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika

Yemenli akademisyenler geçici başkent Aden'de maaşlarının artırılması ve durumlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Aden-Lahic-Şebva Üniversiteleri Koordinasyon Komitesinin çağrısı üzerine Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde düzenlenen gösteriye, bu üniversitelerde görev yapan yüzlerce akademisyen katıldı.

Göstericiler, "Başkanlık Konseyine, akademik atamalar sorununu çözmesi çağrısında bulunuyoruz", "Maliye ve Kamu Hizmeti Bakanlıklarına indirim ve ilave işlemlerinin tamamlanması talimatı verilmesini istiyoruz" ve "Öğretim üyesinin maaşının bugünkü döviz kuru seviyesine yükseltilmesini talep ediyoruz." yazılı pankartlar taşıdı.

Aden, Lahic ve Şebva Üniversitelerinde Atanan Akademisyenler Yüksek Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Muhammed Kasım el-Kahtani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin, komitenin ileride almayı planladığı bir dizi protesto ve tırmandırma uygulamaları çerçevesinde yapıldığını söyledi.

Başkan Kahtani, akademisyenlerin, öğretim üyesi ve yardımcısının maaşının döviz karşılığı eski değerine döndürülmesini ve öğretim üyesi yardımcısı maaşının, öğretim üyesi maaşının en az üçte ikisine yükseltilmesini, akademik olarak atanan çalışanların statüsünün kapsamlı ve radikal bir şekilde ele alınması ve 2012'den beri durdurulan yıllık ikramiye aidatlarının geriye dönük olarak ödenmesini talep ettiğini dile getirdi.

Kahtani, "Bugünkü gösteriye ek olarak, haklarımızı tam ve eksiksiz elde etmek için tüm yollar tükendikten sonra, insana yakışır bir yaşam talebiyle bu mayıs ayında grevi yeniden başlatma kararı aldık." dedi.

Başkan Kahtani, Koordinasyon Kurulunun ocak-şubatta süresiz grev başlattığını, Hükümet temsilcileriyle görüştükten sonra grevin geçici olarak askıya alındığını ancak bu sözlerin yerine getirilmediğini sözlerine ekledi.

Kasım 2020'den beri; Aden Üniversitesi akademisyenleri, durumlarının düzeltilmesi ve aidatlarının ödenmesi talebiyle çok sayıda gösteri ve grev yaptı, ancak şimdiye kadar bir sonuç alamadı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.