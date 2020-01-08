Yemenli bakandan "Husiler terör örgütü sayılsın" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemenli bakandan 'Husiler terör örgütü sayılsın' çağrısı - Son Dakika

Yemenli bakandan "Husiler terör örgütü sayılsın" çağrısı

6 saat önce

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-Aryani, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyelerine Husilerin terör örgütü olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Yemenli bakandan

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-Aryani, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyelerine Husilerin terör örgütü olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Yemen hükümetine bağlı resmi haber ajansına konuşan Aryani, Husileri son dönemde "aralarında ılımlı ve aşırılık yansılı olmak üzere iki akım olduğu" şeklindeki açıklamalarla uluslararası toplumu yanıltmaya çalışmakla suçladı.

Husiler tarafından dillendirilen "İran ile kendi özel şartlarında oluşmuş bir siyasi koalisyon ilişkisi içinde oldukları ve inanca dayalı düşünsel bir yöntem veya proje şeklinde bir ilişkinin söz konusu olmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Aryani, "Husiler katıksız bir İran tohumudur. Lübnan Hizbullah'ı ve Irak Haşdi Şabi milislerinin daha aşırı nüshasıdır." ifadelerini kullandı.

Aryani, BMGK daimi üyelerinden "Husilere ilişkin bu gerçeğin kavranması ve bölgede İran'ın diğer kollarıyla eşit muameleye tabi tutulması" talebinde bulundu.

Husi unsurların ve yöneticilerinin yurt dışı seyahatlerine engel olunması, mal varlıklarına el konulması ve Yemen hükümetine destek verilmesi konusunda yardım isteyen Aryani, "Husiler, ivedilikle terör örgütü olarak sayılmalıdır." dedi.

Konuya ilişkin Husilerden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in 3 Ocak'ta ABD güçlerince öldürülmesinin ardından Husiler, ABD ve siyonistlerden intikam alınacağı yönünde açıklamalar yapmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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