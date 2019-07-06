Yeni aldığı ekmek teknesi küle döndü
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokaklardan atık karton toplayan bir vatandaşın bir gün önce aldığı 3 tekerlekli motosiklet alevlere teslim oldu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:43 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde sokaklardan atık karton toplayan bir vatandaşın bir gün önce aldığı 3 tekerlekli motosiklet alevlere teslim oldu. Ekmek teknesi yanan vatandaş, büyük kısmı yanan kartonları tekrar toplamaya çalıştı.
Olay, İnegöl- Alanyurt
yolu üzerinde Özdilek kavşağında meydana geldi. Muhammet H, Kozluca
yolu üzerinde seyir halindeyken, karton yüklü motosiklet alev aldı. Durumu fark eden motosiklet sürücüsü inerek kendini yanmaktan son anda kurtardı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar işyerinden getirdikleri yangın söndürme tüpleriyle yanan motosiklete müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Ancak bunda başarılı olamayınca olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Muhammed H'nin yanan ekmek teknesindeN geriye kalan kağıt parçalarını kucaklayarak tekrar toplaması yürek burkarken, motosikleti dün yeni satın aldığı öğrenildi. Motosikletten geriye demir yığını kalarken, yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA
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