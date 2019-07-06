Yeni aldığı ekmek teknesi küle döndü

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Bakan Soylu, 'Hayatıma Kastım yok, Kaskım Var' projesini başlattı

Engelli kıza tecavüz eden sapıklardan iğrenç savunma: Görüntülü aradılar ve kız yarı çıplaktı

Müteahhit arkadaşını yatakta katleden cani: Onu dili öldürdü

Tuvaletini yapmak için seçtiği yer kabusu oldu!