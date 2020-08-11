Yeni Aliağa Kaymakamı görevine başladı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının son yayımlanan kararnamesiyle, Kocaeli'ye bağlı Darıca İlçe Kaymakamlığı görevinden Aliağa Kaymakamlığına atanan Ömer Karaman, ilçeye gelerek görevine başladı.

Darıca ilçesinden Aliağa'ya atanan Kaymakam Ömer Karaman kentte geldi. Kaymakam Karaman, kaymakamlık binası önünde ise Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Hava Mühendis Binbaşı Murat Günlü ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Ömer Karaman, adil, tarafsız, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşlara hizmet sunulması için çaba sarf edeceğini ifade etti. Kaymakam Karaman, "Aliağa sevdiğimiz, büyük ekonomimizin nabzının attığı önemli bir ilçe. Buraya atandık ve birlikte çalışacağız. Bu meslekte tecrübemiz var. Bu tecrübemizle buraya bir şey bırakabilirsek ne mutlu bize. Biz vatandaşa hizmet için buraya geldik. 35 yıllık meslek hayatımızda bunu şiar edindik" dedi.

Aliağa'daki korona virüsü salgının son durumu hakkında yetkililerden kısa bilgide alan Kaymakam Ömer Karaman, gelen genelgeler doğrultusundan sıkı bir çalışma içerisinde olacaklarını belirtti. - İZMİR