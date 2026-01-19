Yeni Ankara Adalet Sarayı 2027'de Açılacak - Son Dakika
3-sayfa

Yeni Ankara Adalet Sarayı 2027'de Açılacak

Yeni Ankara Adalet Sarayı 2027\'de Açılacak
19.01.2026 10:34
Ankara'da dünyanın en büyük Adalet Sarayı'nın inşaatı hızla sürüyor, 2027'de hizmete girecek.

Ankara'da adalet hizmetlerinin kapasitesini önemli ölçüde artıracak yeni Ankara Adalet Sarayı'nın yapımı hızla devam ediyor. Toplam 745 bin 900 metrekare kapalı alana sahip dev proje, tamamlandığında dünyanın en büyük Adalet Sarayı olma özelliği taşıyacak.

Depreme dayanıklı, yatay mimari anlayışıyla ve son teknolojiyle inşa edilen yeni Adalet Sarayı'nda bin 537 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası yer alacak. Yapıda, büyüklükleri 50 ile 400 metrekare arasında değişen 588 duruşma salonu bulunacak. Bu sayıyla birlikte Ankara'daki mevcut duruşma salonu kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. 745 bin 900 metrekare kapalı alana sahip adliye sarayında hukuk, ceza ve icra daireleri ile başsavcılık bölümlerinin ayrı ayrı bloklar halinde yer alacak.

Mahkumlar ile vatandaşlar adliyeye farklı giriş kapılarından giriş-çıkış yapacak

Adalet Sarayı'nda güvenlik ve işleyiş açısından önemli bir uygulamaya da yer verilecek. Mahkumlar ile vatandaşlar adliyeye farklı giriş kapılarından giriş-çıkış yapacak. Böylece hem güvenlik hem de düzenli bir adli süreç sağlanmış olacak. Ayrıca "Yeşil bina" özelliğine sahip olacak yeni adliyede yenilenebilir enerji kullanılacak.

Başkent yeni Adalet Sarayı'na 2027'de kavuşuyor

Ankara'da adalet hizmetlerini tek merkezde toplayacak olan yeni Ankara Adalet Sarayı'nda ayrıca 4 bin 180 araç kapasiteli otopark, 610 kişilik konferans salonu ve sığınak alanları da yer alacak. Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın inşaat alanı ve son durumu dron ile görüntülendi. Dron görüntülerinde, projenin ulaştığı aşama ve büyüklüğü net bir şekilde ortaya kondu. Yeni adliye binasının hizmete girmesiyle birlikte Ankara'da adalet hizmetlerinin daha hızlı, modern ve etkin şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Adalet altyapısının gücüne güç katacak projenin yapımına 7 gün 24 saat devam edilirken, 1 Eylül 2027 tarihinde hizmete girmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara

Yeni Ankara Adalet Sarayı 2027'de Açılacak

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yeni Ankara Adalet Sarayı 2027'de Açılacak - Son Dakika
