Yeni Astronomik Nesne 'Cloud-9' Keşfedildi

06.01.2026 17:22
NASA, Hubble ile evrenin erken dönemlerinden 'Cloud-9' adlı yeni bir nesne tespit etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Hubble Uzay Teleskobu verilerini kullanan bilim insanları, evrenin erken dönemlerinden kaldığı düşünülen yeni bir astronomik nesne türü tespit etti.

NASA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Hubble Uzay Teleskobunu kullanan bir ekibin, galaksi oluşumu, evrenin erken dönemleri ve karanlık maddeye ilişkin bilimsel çalışmalara ışık tutacak yeni bir astronomik nesne türü keşfettiği belirtildi.

"Cloud-9" olarak adlandırılan bu yapının, yıldız içermeyen, gaz bakımından zengin ve karanlık madde ağırlıklı olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun bu türde doğrulanmış ilk tespit olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, evrenin ilk dönemlerinden kalma bir hidrojen bulutu olarak tanımlanan ve bilim insanlarının uzun yıllardır varlığına dair kanıt aradığı nesnenin tespit edilmesiyle keşfin doğrulandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen programın baş araştırmacısı, İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesinden Alejandro Benitez-Llambay, bunun dünyaya görece yakın kozmik bölgede oluşamamış bir galaksinin ilkel yapı taşını bulduklarını gösterdiğini kaydetti.

Araştırmacılardan Andrew Fox da bu yapının "karanlık evrene açılan bir pencere" olduğunu belirtti.

Teoriye göre evrendeki kütlenin büyük bölümünün karanlık maddeden oluşmasının beklendiğini ancak ışık yaymadığı için bu karanlık maddeyi tespit etmenin zor olduğunu vurgulayan Fox, "Cloud-9, karanlık maddenin baskın olduğu bir bulutu nadir biçimde gözlemlememizi sağlıyor." ifadesini kullandı.

The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları, Phoenix'te düzenlenen Amerikan Astronomi Topluluğunun 247'nci toplantısında basınla paylaşıldı.

Kaynak: AA

