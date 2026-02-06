Yeni Atamalar ve Görevden Almalar Yapıldı - Son Dakika
Yeni Atamalar ve Görevden Almalar Yapıldı

06.02.2026 00:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, BDDK ve SGK'da yeni atamalar yapılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK'da bazı üst düzey yöneticiler görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) önemli değişiklikler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi. Karara göre, BDDK İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, Kurul üyeliğine Olcay Turan, Üyeliğe Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya atandı.Atamalar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda yapıldı.

Emeklilerin uzun ömründen şikayet ederek, düşük emekli maaşlarının sebebini "Eskiden 50-55 yaşında ölüyorduk. Bugün 78 yıl ortalamaya gelmişiz" sözleri ile açıklayan SGK Başkanı Raci Kaya görevden alınmış oldu.

SGK Başkanlığına yeni atama

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Yunus Elitaş atandı. Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında görevden almalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nda görev yapan bazı üst düzey yöneticiler görevden alındı. Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar, SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün görevden alındı.

Görevden almalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi kapsamında gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Üyeliğine Sıvacı getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı atandı. Söz konusu atama, 3 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri hükümlerine göre gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

