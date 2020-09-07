Yeni başlayan balık sezonu palamut avı ile umut verdi
Karadeniz'de 1 Eylülde başlayan av sezonunun ardından denize açılan tekneler genellikle palamutla dönerken şu ana kadar olan avcılığın memnuniyet verici olduğu belirtildi.
Karadeniz'de 1 Eylülde başlayan av sezonunun ardından denize açılan tekneler genellikle palamutla dönerken şu ana kadar olan avcılığın memnuniyet verici olduğu belirtildi.
Trabzon'da bu günlerde tezgahları palamut balığı süslerken Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu: şu ana kadar olan avcılığın umut verici olduğunu söyledi. Bu sezon palamut avında olumlu gelişmeler yaşandığını, fiyatının da uygun olduğunu belirten Mutlu, ilerleyen günlerde avcılığın aynı şekilde sürecek gibi göründüğünü kaydetti.
Karadeniz'e açılan bazı teknelerin 300-500 kasa palamutla döndüğünü kaydeden Mutlu, İğneada'dan Hopa'ya kadar parça parça balıkçılığın olduğunu belirterek "1 Eylülde başlayan av sezonu şu ana kadar iyi gittiğini söyleyebiliriz. Özellikle palamut avı umut verici. İğneada'dan Hopa'ya kadar parça parça avcılık oluyor. Genellikle tekneler 300-500 kasa palamut avı ile dönüyor. Bu görüntü ilerleyen günler için umut verici. Fiyatı da uygun. Genellikle tanesi 6-12 TL arasında değişiyor. Geçen sene pek olmamıştı. İnşallah bu sezon balıkçılar hem de vatandaş memnun olur" dedi. - TRABZON
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