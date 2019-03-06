Yeni Bentley Continental Gt Convertible Karşınızda

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Bentley Continental
GT Convertible, son nesliyle gören herkesi hayran bırakmak için geliyor.
Bentley, üçüncü nesli ile ortaya çıkan Continental GT
Convertible modelini müşterilerine sundu. Tasarımı, mühendisliği ve el işçiliği
Britanya
'da yapılan ve Bentley'nin dünyanın en stil sahibi ve zarif Grand
Tourer otomobilleri yaratma konusundaki ustalığını yansıtan yeni Continental GT
Convertible'ı bu lüks markanın özü niteliğinde.
Tasarım oldukça şık
Yeni tasarlanan ve önceki nesil modele göre daha sıcak ve
sade olan boyun ısıtıcı, ısıtmalı Konfor Koltuklarına kusursuz bir şekilde
entegre olup, ayarlanabilir elektrikli koltuk başlıkları etrafındaki
verimliliği ve hava akımını optimize ediyor. Yeni boyun ısıtıcının dikkat çeken
tasarım ayrıntısı, olukların tamamını kaplayan ve Bentley'nin meşhur 'boğa
gözü' menfezlerini hatırlatan krom merkez kanatçık. Isıtmalı direksiyon, koltuk
ısıtıcıları ve yeni ısıtmalı dirsekliklerle beraber bu sofistike konfor
unsurları tüm koşullarda lüks bir sürüş deneyimi yaratıyor.
Güçlü W12 motor
Yeni Continental GT Convertible açık hava sürüşünün duyusal
deneyimini canlı bir performansla güçlendiriyor. 6,0 litrelik güçlü Bentley W12
motoru, sekiz ileri çift kavramalı şanzımanla birleştiriliyor. Yeni güç aktarma
mekanizması en son motor kontrol teknolojisini kullanarak 626
HP
(635 PS) ve
900 Nm (664 lb.ft) tork üretiyor, 100 km/s hıza 3.8 saniyede çıkıyor (0-60
mil/s 3.7) ve 333 km/s'lik (207 mil/s) azami hıza ulaşıyor.
İçeride neler var?
Yeni Continental GT Convertible aynı zamanda Bentley'nin
teknoloji kullanımındaki büyük evrimi de gözler önüne seriyor. Getirilen
yenilikler arasında gelişmiş, tamamen dijital, sürücüye odaklı bir araç paneli
ile sürücüye yönelik Bentley Döner Ekran yer alıyor. Ön konsolda üç taraflı bir
ünite içinde yer alan 12.3 inçlik etkileyici bir dokunmatik ekran bulunuyor. Ünite,
saf kaplamanın içinde dönerek ortaya ya bir dokunmatik ekran ya da üç zarif
analog kadran çıkartıyor. Bu, müşterilere istediklerinde dijital detoks yapma
fırsatı tanıyor.
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