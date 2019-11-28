Son Dakika Haberleri: Yeni çevre yolu refüjlerinde temizlik yapıldı
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Yeni çevre yolu refüjlerinde temizlik yapıldı

6 saat önce

Düzce Belediyesi cadde, bulvar ve sokakların yanı sıra çevre yolları orta ve kenar refüjlerinde de temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Yeni çevre yolu refüjlerinde temizlik yapıldı, System.String[]

Düzce Belediyesi cadde, bulvar ve sokakların yanı sıra çevre yolları orta ve kenar refüjlerinde de temizlik çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni çevre yollarında temizlik ve ot biçme çalışmalarını sürdürüyor. Şehirlerarası Terminal, Beyköy ve kent merkezi arasındaki bağlantıyı sağlayan TEM Otoyol Bağlantısı alt yolunda kaldırıma uzayan otları biçen ekipler, hem yaya vatandaşlar hem de araç trafik akışını etkileyen bitkileri temizledi. Cadde boyunca devam eden temizlik çalışmaları kapsamında kaldırım kenarlarında kontrolsüz şekilde büyüyen bitkilerin yayaları etkilemesi de engellenecek. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, TEM Otoyolu, Beyköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:18 Kaynak: İHA
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