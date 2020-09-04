Yeni Ceyhan Devlet Hastanesi hastanesi hizmete girdi - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapımı tamamlanan 285 yataklı yeni Ceyhan Devlet Hastanesi diyaliz merkezinin açılmasıyla hizmete girdi.

Hastaneye gelen Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz ve beraberindekiler, diyaliz merkezini ziyaret ederek tedavi gören hastalarla görüştü, çiçek verdi.

Kaymakam Yılmaz, hastanede ilk etapta diyaliz merkezi ünitesi açılarak hizmet vermeye başladığını belirtti.

Bu ayın sonuna kadar şehrin değişik yerlerinde hizmet veren diğer birimlerin de taşınmasının ardından hastanenin tam kapasiteyle hizmet vereceğini ifade eden Yılmaz, "Yeni Ceyhan Devlet Hastanesi tüm Ceyhanlı hemşerilerimize hayırlı olsun. Bu gün bizim için özel bir gün. Çok sevinçliyiz ve mutluyuz. Burada hizmet alan tüm sağlık personellerimize başarılar diliyorum." dedi.

Yeni Ceyhan Devlet Hastanesi 10 bloktan ve zemin dahil 4 kattan oluşuyor.

Toplam 43 bin 728 metrekare kapalı alana sahip hastanede 419 araçlık açık otopark ve 21 araçlık engelli aracı otoparkı yer alıyor.