Çin Büyükelçisi'nden Çin-Hindistan İlişkilerine Dair 4 Öneri - Son Dakika
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Çin Büyükelçisi'nden Çin-Hindistan İlişkilerine Dair 4 Öneri

29.09.2022 18:04
Çin Büyükelçisi'nden Çin-Hindistan İlişkilerine Dair 4 Öneri

YENİ DELHİ, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Hindistan Büyükelçisi Sun Weidong, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen sanal bir etkinlikte Çin-Hindistan ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin dört öneri sundu.

YENİ DELHİ, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Hindistan Büyükelçisi Sun Weidong, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen sanal bir etkinlikte Çin-Hindistan ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin dört öneri sundu. Salı günü bir konuşma yapan Sun, Çin ve Hindistan'ın her ikisinin de gelişmekte olan başlıca ülkeler olduğunu ve Çin-Hindistan ilişkilerinin sadece iki ülke için önemli olmakla kalmayıp, bölge ve genel olarak dünya üzerinde de önemli bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Çin Büyükelçisi, bu yıl Çin-Hindistan ilişkilerinin daha da ilerleme kaydettiğini ve olumlu bir ivme gösterdiğini belirterek, her iki tarafı da ikili ilişkileri geliştirme ivmesini sürdürmeye ve ilişkilerin doğru yola sokulmasını ve uzun vadeli ve istikrarlı ilişkilerin kurulmasını sağlamaya çağırdı.

Sun, Çin-Hindistan ilişkilerinin gelecekteki gelişimiyle ilgili olarak da öncelikle iki tarafın karşılıklı anlayış ve güveni desteklemesi gerektiğini söyledi. Sun, Çin ve Hindistan'ın, iki ülkenin liderleri arasında varılan önemli mutabakata bağlı kalması ve iki komşu ülkenin uyum içinde birarada yaşaması ve el ele gelişmesi için yeni bir yol oluşturması gerektiğini söyledi. Sun, ikinci önerisinin kazan-kazan işbirliğini teşvik etmek olduğunu belirtti. "Kendi işlerimizi iyi yapmaya, en önemli görevimiz olan kalkınmada çıkarların yakınlaşmasını bulmaya odaklanmalıyız" diyen Sun şöyle devam etti: "Birbirimizin anlamsız bir şekilde kuyusunu kazmak yerine, işbirliği yaparak başarılı olmaya ve karşılıklı kazan-kazan elde etmeye çalışmalıyız." Sun, üçüncü önerisinin farklılıkları ve hassas konuları düzgün bir şekilde ele almak olduğunu söyledi. İki ülkenin ortak çıkarlarının farklılıklardan çok daha ağır bastığını vurgulayan büyükelçi, her iki tarafı da "büyük maliyetlerle küçük kazançlar peşinde koşmamaya" veya farklılıkların ilişkilerini tanımlamasına izin vermemeye çağırdı.

Sun, dördüncü önerisinin koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek olduğunu söyledi. Sun, "Asya Yüzyılı"nın ancak Çin ve Hindistan'ın ortak gelişimi ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin yanı sıra Asya ülkeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi yoluyla gerçekleşebileceğini kaydetti. Çin ve Hindistan'ın barış, kalkınma, bağımsızlık ve kapsayıcılık vizyonunu desteklemesi gerektiğini söyleyen Sun, "Jeopolitik çatışmalara, blok çatışmalarına ve dışlayıcı 'küçük çevrelere' karşı çıkmalıyız. Asya'da istikrarı ve refahı birlikte korumalıyız" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Büyükelçisi'nden Çin-Hindistan İlişkilerine Dair 4 Öneri - Son Dakika

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