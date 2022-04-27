Son dakika haberleri: Yeni Delhi'de çöplükte korkutan yangınGökyüzünü kaplayan dumanlar nefes almayı zorlaştırdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Yeni Delhi'de çöplükte korkutan yangınGökyüzünü kaplayan dumanlar nefes almayı zorlaştırdı

27.04.2022 11:17

Son dakika haberlerine göre - Yeni Delhi'de çöplükte korkutan yangın Gökyüzünü kaplayan dumanlar nefes almayı zorlaştırdı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan bir çöplükte çıkan yangının ardından bölgede hava kalitesinin azalmasıyla insanlar nefes almakta zorlandı.

- Yeni Delhi'de çöplükte korkutan yangın

Gökyüzünü kaplayan dumanlar nefes almayı zorlaştırdı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan bir çöplükte çıkan yangının ardından bölgede hava kalitesinin azalmasıyla insanlar nefes almakta zorlandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin kuzeyinde bulunan Bhalswa çöplüğünde dün öğlen saatlerinde büyük bir yangın çıktı. İtfaiye yetkilileri, 17.48 sıralarında yangın ile ilgili bildirim aldıklarını ve 13 itfaiye ekibinin 15 saatten fazla bir süredir alevleri kontrol altına almaya çalıştığını aktardı. Yangının ardından açıklama yapan Çevre Bakanı Gopal Rai, Delhi Kirlilik Komitesi'nden çöp sahasındaki yangın hakkında 24 saat içerisinde bir rapor sunmasını istedi. Alevlerin ve dumanların geniş bir alana yayılmasının ardından bölge halkı nefes almakta zorlanmaya başladı. Hükümete çağrıda bulunan halk, bu konuya bir çare bulmalarını istedi.

Son dakika haberleri: Yeni Delhi'de çöplükte korkutan yangınGökyüzünü kaplayan dumanlar nefes almayı zorlaştırdı
Son dakika haberleri: Yeni Delhi'de çöplükte korkutan yangınGökyüzünü kaplayan dumanlar nefes almayı zorlaştırdı
Son dakika haberleri: Yeni Delhi'de çöplükte korkutan yangınGökyüzünü kaplayan dumanlar nefes almayı zorlaştırdı
Son dakika haberleri: Yeni Delhi'de çöplükte korkutan yangınGökyüzünü kaplayan dumanlar nefes almayı zorlaştırdı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yeni Delhi'de çöplükte korkutan yangınGökyüzünü kaplayan dumanlar nefes almayı zorlaştırdı - Son Dakika


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