Yeni Delhi'de kapalı alanlardaki hava kirliliği açık alanlardakinden daha yüksek - Son Dakika

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kapalı alanlardaki hava kirliliğinin, açık alanlardakinden daha yüksek olduğu bildirildi.

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü (EPIC) tarafından yapılan çalışmada, 2018 - 2020'de başkent Yeni Delhi'deki kapalı alanlardaki zararlı partikül hava endeksi (PM2,5) seviyesi ile yakınlarda bulunan ve açık alan hava kalitesini gösteren monitördeki veriler karşılaştırıldı.

Çalışmada, kapalı alanlardaki PM2,5 seviyesinin açık alanlardakine kıyasla "oldukça yüksek" olduğu sonucuna ulaşıldı.

Yeni Delhi'nin adını sıkça "dünyanın en kirli başkentleri" listesinin başına yazdırdığı anımsatılan çalışmada, kapalı alanlarda yaşamlarını sürdüren ailelerin hava kirliliğiyle ilgili önlem alma konusunda isteksiz olduğu vurgulandı.

Farklı sosyo-ekonomik arka planlardan binlerce hanenin incelendiği çalışmada, hava kirliliğinin zengin ve yoksul haneleri eşit oranda etkilediğine dikkat çekildi.

Çalışmada, yüksek geliri olan hanelerin hava filtresine sahip olabilme oranının düşük gelirli hanelere göre 13 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Çalışmaya göre, hava filtresi olan hanelerdeki hava kirliliği, düşük gelirli hanelere oranla yüzde 10 daha az.

Evlerdeki kirlilik seviyesi

Çalışmaya öncülük edenlerden Dr. Kenneth Lee, Yeni Delhi'de kimsenin temiz hava soluyamadığını belirterek, "Bu karışık bir kısır döngü." ifadesini kullandı.

Lee, evlerdeki kirlilik seviyesi hakkında bilgi sahibi olunmadığında konuyla ilgili endişelenilmediğini kaydetti.

Bu nedenle de söz konusu durumu düzeltecek adımların atılmadığına dikkati çeken Lee, "Yalnızca farkındalığı artırarak, temiz hava talebine hız kazandırabiliriz." dedi.

Dünya'nın en kirli başkentlerinden Yeni Delhi

Yeni Delhi'de 4 Kasım'da kutlanan Diwali Festivali'nde havai fişek ve maytap gibi malzemelerin yasaklara rağmen kullanımı, PM2,5 oranının "tehlikeli" seviyeyi gösteren 500'ü aşmasına neden olmuştu.

Hava kirliliği nedeniyle 13 Kasım'da başkentte eğitime 1 hafta ara verilmişti.

Hava kirliliği son yıllarda Yeni Delhi'nin en önemli sorunlarının başında geliyor. Delhi, dünyanın en kirli başkentlerinden biri olarak gösteriliyor.

Yeni Delhi'de özellikle kasım-ocak aylarında çiftçilerin anız yakması, Diwali Festivali, kentteki kömürle çalışan tesislerin ve endüstriyel işletmelerin faaliyetleri nedeniyle hava kirliliği en yüksek seviyelere ulaşıyor.

Dünyada hava kirliliğinin en yoğun olduğu 30 kentten 22'si Hindistan'da bulunuyor.

Hindistan'da hava kirliliğinin ülkede 1,2 milyondan fazla kişinin ölümünde etkili olduğu öne sürülmüştü.

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü (EPIC) tarafından yayımlanan başka bir çalışmada ise Hindistan'da tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliğinin milyonlarca insanın yaşam süresini 9 yıla kadar kısaltabileceğini ortaya koymuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde her yıl 7 milyon insanın hava kirliliğine bağlı rahatsızlıklar nedeniyle erken öldüğünü tahmin ediyor.