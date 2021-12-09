Üye Girişi
Yeni Delhi'de kapalı alanlardaki hava kirliliği açık alanlardakinden daha yüksek - Son Dakika

Yeni Delhi'de kapalı alanlardaki hava kirliliği açık alanlardakinden daha yüksek

09.12.2021 12:18
Yeni Delhi'de kapalı alanlardaki hava kirliliği açık alanlardakinden daha yüksek

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kapalı alanlardaki hava kirliliğinin, açık alanlardakinden daha yüksek olduğu bildirildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kapalı alanlardaki hava kirliliğinin, açık alanlardakinden daha yüksek olduğu bildirildi.

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü (EPIC) tarafından yapılan çalışmada, 2018 - 2020'de başkent Yeni Delhi'deki kapalı alanlardaki zararlı partikül hava endeksi (PM2,5) seviyesi ile yakınlarda bulunan ve açık alan hava kalitesini gösteren monitördeki veriler karşılaştırıldı.

Çalışmada, kapalı alanlardaki PM2,5 seviyesinin açık alanlardakine kıyasla "oldukça yüksek" olduğu sonucuna ulaşıldı.

Yeni Delhi'nin adını sıkça "dünyanın en kirli başkentleri" listesinin başına yazdırdığı anımsatılan çalışmada, kapalı alanlarda yaşamlarını sürdüren ailelerin hava kirliliğiyle ilgili önlem alma konusunda isteksiz olduğu vurgulandı.

Farklı sosyo-ekonomik arka planlardan binlerce hanenin incelendiği çalışmada, hava kirliliğinin zengin ve yoksul haneleri eşit oranda etkilediğine dikkat çekildi.

Çalışmada, yüksek geliri olan hanelerin hava filtresine sahip olabilme oranının düşük gelirli hanelere göre 13 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Çalışmaya göre, hava filtresi olan hanelerdeki hava kirliliği, düşük gelirli hanelere oranla yüzde 10 daha az.

Evlerdeki kirlilik seviyesi

Çalışmaya öncülük edenlerden Dr. Kenneth Lee, Yeni Delhi'de kimsenin temiz hava soluyamadığını belirterek, "Bu karışık bir kısır döngü." ifadesini kullandı.

Lee, evlerdeki kirlilik seviyesi hakkında bilgi sahibi olunmadığında konuyla ilgili endişelenilmediğini kaydetti.

Bu nedenle de söz konusu durumu düzeltecek adımların atılmadığına dikkati çeken Lee, "Yalnızca farkındalığı artırarak, temiz hava talebine hız kazandırabiliriz." dedi.

Dünya'nın en kirli başkentlerinden Yeni Delhi

Yeni Delhi'de 4 Kasım'da kutlanan Diwali Festivali'nde havai fişek ve maytap gibi malzemelerin yasaklara rağmen kullanımı, PM2,5 oranının "tehlikeli" seviyeyi gösteren 500'ü aşmasına neden olmuştu.

Hava kirliliği nedeniyle 13 Kasım'da başkentte eğitime 1 hafta ara verilmişti.

Hava kirliliği son yıllarda Yeni Delhi'nin en önemli sorunlarının başında geliyor. Delhi, dünyanın en kirli başkentlerinden biri olarak gösteriliyor.

Yeni Delhi'de özellikle kasım-ocak aylarında çiftçilerin anız yakması, Diwali Festivali, kentteki kömürle çalışan tesislerin ve endüstriyel işletmelerin faaliyetleri nedeniyle hava kirliliği en yüksek seviyelere ulaşıyor.

Dünyada hava kirliliğinin en yoğun olduğu 30 kentten 22'si Hindistan'da bulunuyor.

Hindistan'da hava kirliliğinin ülkede 1,2 milyondan fazla kişinin ölümünde etkili olduğu öne sürülmüştü.

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü (EPIC) tarafından yayımlanan başka bir çalışmada ise Hindistan'da tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliğinin milyonlarca insanın yaşam süresini 9 yıla kadar kısaltabileceğini ortaya koymuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde her yıl 7 milyon insanın hava kirliliğine bağlı rahatsızlıklar nedeniyle erken öldüğünü tahmin ediyor.

Chicago Üniversitesi, Hava Kirliliği, Yeni Delhi, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Delhi'de kapalı alanlardaki hava kirliliği açık alanlardakinden daha yüksek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı 12:27 Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı 12:15 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu

Son Dakika Haberleri
12:26 Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı
12:22 Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti
12:15 Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı
12:14 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı
12:14 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan tedirgin eden açıklama! ''Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor''
12:13 Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada!
12:11 Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak
12:04 Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli yapılacak
12:02 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım
12:01 Cinci hoca "sana eşcinsel cin musallat olmuş" dedi, mastürbasyon yaptırdı
Araba fiyatlarının geldiği son durum! 2001 model Tofaş'a istediği para şaşkınlık yarattı Araba fiyatlarının geldiği son durum! 2001 model Tofaş'a istediği para şaşkınlık yarattı         
12:44
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!         
15:42
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 12:51:48. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Delhi'de kapalı alanlardaki hava kirliliği açık alanlardakinden daha yüksek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement