Yeni Delhi'de Sıcaklıklar Aşırı Yükselirken Elektrik Kesintileri Endişe Yaratıyor - Son Dakika
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Yeni Delhi'de Sıcaklıklar Aşırı Yükselirken Elektrik Kesintileri Endişe Yaratıyor

29.04.2022 20:27
Yeni Delhi'de Sıcaklıklar Aşırı Yükselirken Elektrik Kesintileri Endişe Yaratıyor

YENİ DELHİ, 29 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın başkent bölgesi Delhi Cuma günü, ülkenin diğer birçok yerinde olduğu gibi şiddetli sıcak hava dalgasından etkilenmeye devam etti.

YENİ DELHİ, 29 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın başkent bölgesi Delhi Cuma günü, ülkenin diğer birçok yerinde olduğu gibi şiddetli sıcak hava dalgasından etkilenmeye devam etti. Hindistan Meteoroloji Departmanı'na (IMD) göre, maksimum sıcaklığın Cuma günü 44 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor. Perşembe günü, kentteki hava sıcaklığı ise 45 santigrat dereceyi aştı. Sıcak hava dalgası, aralarında Delhi, Racastan, Uttar Pradeş, Haryana, Himaçal Pradeş, Pencap ve Hindistan denetimindeki Keşmir'in de bulunduğu ülkenin kuzey kesiminin tamamını etkisi altına aldı.

Yeni Delhi bölgesel meteoroloji merkezi Cuma günü yaptığı hava tahmininde, "İzole yerlerde şiddetli olmak üzere birçok yerde sıcak hava dalgası koşullarının hüküm süreceğini" kaydetti. Başkentte minimum sıcaklık 25,8 santigrat derece ile normalin iki derece üzerinde kaydedildi. Hava sıcaklığı, arada hafif bir düşüşle yedi gün boyunca aynı seviyelerde kalacak. Meteoroloji Departmanı Perşembe günü, sıcak hava dalgası koşullarının gelecek beş gün boyunca ülkenin kuzeybatı ve orta kesiminde ve gelecek üç gün boyunca da doğusunda hüküm süreceğini ve muhtemelen daha sonra etkisinin azalacağını bildirdi.

Eşi görülmemiş sıcak hava dalgası, Hindistan'daki eyaletlerin, kömür arzındaki kıtlığın ardından elektrik kesintileriyle karşı karşıya kaldığı bir zamanda geldi. Racastan, Andhra Pradeş, Uttar Pradeş, Jharkhand, Gucerat, Maharaştra, Goa, Pencap, Haryana ve Hindistan denetimindeki Keşmir'de sıcaklığın yükselmeye devam ettiği bir zamanda elektrik kesintileri de bildirildi. Elektrik kesintisi endişesi üzerine Perşembe günü acil toplantı yapan Delhi'nin yerel enerji bakanı Satyendar Jain federal hükümeti, aralarında metro ve hastanelerin bulunduğu başkentteki kilit kuruluşlara kesintisiz elektrik temini için santrallere gerekli kömür tedarikini sağlamaya çağırdı.

Delhi hükümetinin yerel basına yaptığı açıklamaya göre, "Dadri-II ve Unchahar elektrik santrallerinden gelen enerji kaynaklarındaki kesintiler nedeniyle, aralarında Delhi Metrosu ve Delhi devlet hastanelerinin bulunduğu birçok temel kuruma 24 saat elektrik verilmesinde sorun yaşanabilir." Jain, şu anda Delhi'deki elektrik talebinin yüzde 25-30'unun Dadri-II ve Unchahar elektrik santrallerinden karşılandığını ve buraların kömür sıkıntısıyla karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Hindistan'da sıcak hava dalgaları Mayıs ve Haziran aylarında yaygın olarak görülüyor. Ancak bu yıl yaz, Mart ayından itibaren görülen yüksek sıcaklıklar ve sıcak hava dalgaları ile erken başladı. Bu yıl Mart ayında, Hindistan'da 122 yılda kaydedilen en yüksek ortalama maksimum sıcaklıklar görüldü.

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Yeni Delhi, India, Nisan, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Yeni Delhi'de Sıcaklıklar Aşırı Yükselirken Elektrik Kesintileri Endişe Yaratıyor - Son Dakika
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