YENİ DELHİ - Hindistan'da yerel Müslüman liderin evinin yıkılması protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

YENİ DELHİ - Hindistan'da yerel Müslüman liderin evinin yıkılması protesto edildi

13.06.2022 17:10

Hindistan'da Prayagraj'daki yerel Müslüman liderin evinin Hint devlet yetkilileri tarafından yıkılması, bir grup Müslüman tarafından başkent Yeni Delhi'de protesto edildi.

Hindistan'da Prayagraj'daki yerel Müslüman liderin evinin Hint devlet yetkilileri tarafından yıkılması, bir grup Müslüman tarafından başkent Yeni Delhi'de protesto edildi.

Hindistan'da iktidardaki Halk Partisinden (BJP) 2 yetkilinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle Carkand eyaletinde düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetmesinin ardından Hindistan genelinde protestolar düzenlenmiş ve çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı.

YENİ DELHİ - Hindistan'da yerel Müslüman liderin evinin yıkılması protesto edildi
YENİ DELHİ - Hindistan'da yerel Müslüman liderin evinin yıkılması protesto edildi
YENİ DELHİ - Hindistan'da yerel Müslüman liderin evinin yıkılması protesto edildi
YENİ DELHİ - Hindistan'da yerel Müslüman liderin evinin yıkılması protesto edildi

YORUMLAR
500
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Müslümanlara baskı nedeniyle Hindistan'a tepki Pakistan Başbakanı Şerif'ten Müslümanlara baskı nedeniyle Hindistan'a tepki Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı Hindistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret protestoları devam ediyor: 2 ölü, 10 yaralı
Kaynak: AA

Yeni Delhi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YENİ DELHİ - Hindistan'da yerel Müslüman liderin evinin yıkılması protesto edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:24:35. #1.12#
SON DAKİKA: YENİ DELHİ - Hindistan'da yerel Müslüman liderin evinin yıkılması protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement