YENİ DELHİ - Hindistan'da yerel Müslüman liderin evinin yıkılması protesto edildi

Hindistan'da Prayagraj'daki yerel Müslüman liderin evinin Hint devlet yetkilileri tarafından yıkılması, bir grup Müslüman tarafından başkent Yeni Delhi'de protesto edildi.
Hindistan'da iktidardaki Halk Partisinden (BJP) 2 yetkilinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle Carkand eyaletinde düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetmesinin ardından Hindistan genelinde protestolar düzenlenmiş ve çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı.
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