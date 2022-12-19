Ailesinin terk ettiği bebeğin hayati tehlikesi sürüyor! Göbek bağını taşla ezmişler - Son Dakika
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Ailesinin terk ettiği bebeğin hayati tehlikesi sürüyor! Göbek bağını taşla ezmişler

19.12.2022 17:23

Burdur'un Karacaören köyündeki bir evin önünde yeni doğan bebek bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebeğin hipotermi geçirdiği, göbek bağının taşla ezilerek koparıldığını belirlendi. Bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

Burdur merkeze bağlı Karacaören köyünde yaşayan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, bugün sabah erken saatlerde hayvanlarına bakmak için evinden çıkarken kapının önünde battaniyeye sarılı bebek olduğunu fark etti. Taşlıoğlu, durumu köy muhtarına haber verdi.

ENTÜBE EDİLDİ

Terk edilen bebek, muhtarın ihbarı üzerine ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada hipotermi geçirdiği tespit edilen ve nefes almakta zorlanan kız bebek, entübe edilerek Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

GÖBEK BAĞI TAŞLA EZİLEREK KOPARILMIŞ

Gece 02: 00 sıralarında doğduğu ve göbek bağının taşla ezilerek koparıldığı öğrenilen bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Burdur İl Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA
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Yeni doğmuş bebeği kapının önüne bırakıp kaçtılar Yeni doğmuş bebeği kapının önüne bırakıp kaçtılar Bir evin kapısında bulunan kız bebek, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi Bir evin kapısında bulunan kız bebek, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi

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Son Dakika Güncel Ailesinin terk ettiği bebeğin hayati tehlikesi sürüyor! Göbek bağını taşla ezmişler - Son Dakika

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