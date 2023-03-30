Yeni doğmuş bebeği cami önüne böyle gömdü - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni doğmuş bebeği cami önüne böyle gömdü

30.03.2023 15:46
Yeni doğmuş bebeği cami önüne böyle gömdü

İstanbul'da iki kişi, yeni doğmuş bebeği, sokak ortasındaki ağacın dibine gömdükten sonra dua ederek olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'da iki kişi, yeni doğmuş bebeği, sokak ortasındaki ağacın dibine gömdükten sonra dua ederek olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece 00.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Cahide Yılmaz Cami'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre araçla olay yerine gelen iki şahıs, yeni doğmuş bebeği caminin dışında bulunan bir ağacın altına bıraktı. Üzerine toprak attıkları bebeği gömmeye çalışan şahıslar, daha sonrasında başında dua okudu. Yaşanan olayın ardından geldikleri araca binen şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, sabah saatlerinde bebeği bulan bir çocuk cami görevlilerine haber verdi. Gömülü halde duran bebeği gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler iki şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, bebek otopsi için morga kaldırıldı. İki şahsın bebeği gömdüğü o anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Cahide Yılmaz Cami Dernek Başkanı Nevzat Durmaz, "Gece saat 00.30 sıralarında caminin dışındaki bir ağacın dibine bebek gömmüşler. Bize de bir çocuk haber verdi. Bebeği gördükten hemen sonra polis ekiplerine haber verdik. Polisler geldi, incelemelerin ardından bebeği götürdüler. Bebek zaten cenin denilen evredeydi. Güvenlik kameralarından bırakan şahısları da tespit etmişler. Kim oldukları görülüyor hatta bıraktıktan sonra pişman olup başında dua da ediyorlar. Gördüğümde içim sızladı, bu tarzda bir olayın yaşanması gerçekten çok acı verici" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
AVCILAR'DA CENİNİ CAMİ ÖNÜNDEKİ AĞACIN DİBİNE GÖMDÜLER -1 AVCILAR'DA CENİNİ CAMİ ÖNÜNDEKİ AĞACIN DİBİNE GÖMDÜLER -1

Yeşilkent Mahallesi, İstanbul, Bebek, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni doğmuş bebeği cami önüne böyle gömdü - Son Dakika


Son Dakika
17:09 "Kumar kötülüklerin anasıdır" sözü karşılık buldu! Sadece dakikalar için servet kaybeden Neymar'ın girdiği haller kamerada
17:00 Ortalık çok fena kızıştı! Kulüpler Birliği'nin açıklamasına başkanlarda peş peşe tepki geldi
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Beni kendinle uğraştırma" dediği Akşener'den cevap gecikmedi: Ben buradayım, adresim belli
16:53 Kumar ocak söndürür! Dakikalar içinde servet kaybeden Neymar şekilden şekle girdi
16:40 Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Beni kendinle uğraştırma" sözlerine yanıt: Ben buradayım, adresim belli
16:28 Ortalık iyice kızıştı! Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamaya başkanlardan ardı ardına tepkiler
16:16 Karar açıklandı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlıyor!
16:16 Müge Anlı'nın canlı yayınında "jigolo" gerginliği: Senin geceliğin 60 bin lira mı?
16:15 Taraftar heyecanlı! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması
16:09 Muhalefet liderleri için "Kafalarını keseriz" diyen şahıs gözaltında!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2023 17:14:56. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni doğmuş bebeği cami önüne böyle gömdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement