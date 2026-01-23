Yeni Ekonomik Düzen Arayışı - Son Dakika
Ekonomi

Yeni Ekonomik Düzen Arayışı

23.01.2026 11:36
S&P Küresel Başekonomisti Gruenwald, eski düzenin sona erdiğini ve yeni bir düzen bulma çabalarını anlattı.

S&P Global Ratings Küresel Başekonomisti Paul Gruenwald, dünya ekonomisine ilişkin "Washington Uzlaşısı" olarak bilinen düzenin geride kaldığını belirterek, "İnsanlar hala serbest ticaretin ve sermayenin serbest dolaşımının iyi olduğunu düşünüyor. Ancak artık bunun üzerinde bir güvenlik ve jeopolitik katman var. Yeni bir düzen bulmaya çalışıyoruz ama henüz bunun nasıl olacağını bilemiyoruz." dedi.

Gruenwald, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 56. Yıllık Toplantıları kapsamında AA muhabirinin küresel ekonomideki dönüşüm süreci ve piyasalara yönelik sorularını yanıtladı.

Davos'taki toplantılarda "sisteme, büyük ülkelere ve şirketlere güven" konusunun yoğun şekilde tartışıldığını dile getiren Gruenwald, ülkelerin ve şirketlerin yeniden düzenlenen tedarik zincirleri, ticaret rotaları ve finansal değişikliklere uyum sağlamaya çalıştığını söyledi.

Gruenwald, "Washington Uzlaşısı" olarak nitelendirilen düzenin geride kaldığını düşündüğünü kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski sistem, piyasaların, serbest ticaretin, sermayenin serbest dolaşımının iyi olduğu ve dünyanın bir anlamda sınırsız olduğu fikrine dayanıyordu. İnsanlar hala serbest ticaretin ve sermayenin serbest dolaşımının iyi olduğunu düşünüyor. Ancak artık bunun üzerinde bir güvenlik ve jeopolitik katman var. Yeni bir düzen bulmaya çalışıyoruz ama henüz bunun nasıl olacağını bilemiyoruz. (Yeni bir düzen bulmaya çalışırken) Riskleri yönetmek, kimlerle ortaklık kuracağımız konusunda daha fırsatçı olmak ve maruziyetleri hedge etmek gerekiyor. Eski düzen bir anlamda iyiliksever hegemon olarak ABD tarafından teminat altına alınmıştı ve bence bu rol dönüşüm geçiriyor."

"Farklı kombinasyonlardan oluşan bir yama işi düzen görebiliriz"

Paul Gruenwald, yeni düzenin tam olarak nasıl olacağını kestirmenin şu an için zor olduğunu belirterek, Kanada Başbakanı Mark Carney'in Davos'ta yaptığı "orta güçlü ülkelerin yükselmesi gerektiğine" ilişkin konuşmasına işaret etti.

ABD ve Çin'in iki süper güç olarak birçok alanda rekabet içinde olduğunu ifade eden Gruenwald, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orta güçteki ülkeler birlikte ele alındığında küresel ekonomide kritik bir kütle oluşturuyor. Yeni bir düzene giderken, ülkelerin konuya bağlı olarak farklı kombinasyonlarla bir araya geldiğini göreceğiz. Bu kombinasyon ticaret, güvenlik ya da başka alanlarda olabilir. Ancak bazı ülkelerin eski düzenin bazı unsurlarını koruma yönünde hala açık bir isteği var. Dolayısıyla kusursuz, yekpare bir küresel düzen olmayacak. Konuya bağlı olarak farklı kombinasyonlardan oluşan bir yama işi düzen görebiliriz."

"Artık iyi yetişmiş bir makro ekonomist olmak yetmiyor"

S&P Global Ratings Küresel Başekonomisti Gruenwald, jeopolitik ve güvenlik kaynaklı gelişmelerin ekonomide belirleyici hale geldiğini kaydederek, bu dönemde devletlerin ekonomi üzerindeki rolünün de dönüşümden geçtiğini söyledi.

ABD'de bile hükümetin şirketler üzerinde aktif rol üstlendiğini, onları hisse geri alımı yapmamaları ve bunun yerine ekonomiye yatırım yapmaları konusunda uyardığını aktaran Gruenwald, ABD'de birkaç yıl öncesine göre piyasada çok daha görünür bir devlet olduğunu bildirdi.

Gruenwald, bu nedenle ekonomiyle ilgili tahminler yapabilmek için "artık iyi yetişmiş bir makro ekonomist olmanın tek başına yeterli olmadığının" altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Jeopolitik, enerji, kredi piyasaları ve finansal sistemin alışılmadık çalışma biçimlerini dikkate almamız ve tüm bunları bir araya getirebilmemiz gerekiyor. Bu unsurlar, geçmişte bizim meslek hayatımızın parçası değildi. Bugün, mevcut jeopolitik boyutları hesaba katmadan iyi bir makro tahmin yapmak neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Kendi adıma konuşabilirim ama sanırım birçok ekonomist, günümüzde aşırı uzmanlaşmanın pek mümkün olmadığı bir öğrenme sürecinden geçiyor."

"Piyasalardaki yüksek değerlemeleri yakından izliyoruz"

Paul Gruenwald, küresel ekonomide 2026'ya ilişkin öngörülerini de paylaşarak, bu yıl dünyada yüzde 3,2 ekonomik büyüme beklediklerini ve mevcut zorluklar dikkate alındığında bu büyüme oranının kötü olmadığını söyledi.

Özellikle büyük ekonomilerin her birinin hikayesinin farklı olduğunu dile getiren Gruenwald, "ABD, tarifelerin yarattığı ticaret etkilerinden çıkıyor, Avrupa stratejik özerklik kazanmaya çalışıyor, Çin ise yeniden dengelemeye gidiyor ve emlak piyasası ile diğer deflasyonist baskılarla mücadele ediyor." dedi.

"Veri merkezleri ve yapay zeka yatırımları" ile "görece düşük seyreden enerji fiyatlarının" küresel ekonomiyi destekleyen iki önemli faktör olduğunu kaydeden Gruenwald, risk tarafında ise jeopolitik gelişmelerin yanı sıra piyasalardaki yüksek değerlemeleri yakından izlediklerini vurguladı.

Gruenwald, hisse senedi değerlemelerinin oldukça yüksek olduğunu ve piyasada ciddi bir iyimserlik gözlendiğini belirterek, özellikle yapay zeka hisselerindeki artışı "balon" olarak nitelendirmekte tereddüt ettiklerini anlattı.

Yapay zeka yatırımlarının patlama yaşadığı bir aşamaya girildiğini belirten Gruenwald, "Nihayetinde bu yatırımların karşılığını vermesi gerekiyor. Kazananlar ve kaybedenler elbette olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

