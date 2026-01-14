Yeni Gemi Yönetmeliği Yayımlandı

Gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları esnasında uyulması gereken teknik nitelik ve yeterliklerle, denetim ve belgelendirilmesinde ilgili tarafların uyacakları usul ve esaslar tespit edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım Onarım Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil edilecek ya da bakım ve onarımları yapılacak gemi ve su araçları Yönetmelik kapsamına alınırken askeri gemi ve su araçları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün uygun bulduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait gemi ve su araçları, kapsam dışında tutulacak.

Yeni inşa veya tadilat yapılacak Türk bayraklı, inşa veya tadilat tamamlandığında tam boyu 12 metre ve üzerinde olan, boyuna bakılmaksızın yolcu kapasitesi 12 kişiden fazla, tehlikeli madde taşımacılığı ve kapasite artırımı sonucunda yolcu kapasitesi 12 kişiyi geçecek gemi ve su araçlarının sahibi veya temsilcisi, liman başkanlığından izin alacak.

Tüm gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları, tesiste yapılacak. Tam boyu 2,5 metre ve üzerindeki gemi ve su araçlarının, inşa ve tadilat bilgilerinin doğru ve eksiksiz şekilde Turgut Reis Gemi Sanayi Veritabanı Programı'na (GSVP) girilecek.

İnşa veya tadilat yapılacak yabancı bayraklı gemi ve su araçlarının, inşa ve tadilat bilgileri de GSVP'ye kaydedilecek. Tam boyu 12 metre ve üzeri gemi ve su araçlarında tesis sahibi veya temsilcisi inşa veya tadilata başlamak için liman başkanlığından izin alacak.

İç sular hariç tam boyu 15 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının, karada yapılacak sörveyleri tesiste, balıkçı barınağında veya yat limanlarında yapılacak.

Serbest bölgelerde yapılan işlemler, ilgili Serbest Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Ayrıca, hükümlere uyulmaması durumunda uygulanacak idari para cezaları ve yaptırımlar da tespit edildi.

Söz konusu yönetmelikle birlikte, 7 Kasım 2015 tarihli "Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliği" de yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin bazı maddeleri yayım tarihinde, bazıları ise 3 ay sonra yürürlüğe girecek.