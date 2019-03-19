Yeni genel müdürden Turkcell hisselerine güven mesajı
33 dakika önce
Turkcell Genel Müdürlük görevine 15 Mart itibariyle vekaleten atanan Murat Erkan dün gerçekleştirdiği hisse alım işlemleriyle piyasalara Turkcell hisselerine güven mesajı verdi.
Turkcell
Genel Müdürlük görevine 15 Mart itibariyle vekaleten atanan Murat Erkan
dün gerçekleştirdiği hisse alım işlemleriyle piyasalara Turkcell hisselerine güven mesajı verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:20
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