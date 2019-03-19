Son Dakika Haberleri: Yeni genel müdürden Turkcell hisselerine güven mesajı

Yeni genel müdürden Turkcell hisselerine güven mesajı

33 dakika önce

Turkcell Genel Müdürlük görevine 15 Mart itibariyle vekaleten atanan Murat Erkan dün gerçekleştirdiği hisse alım işlemleriyle piyasalara Turkcell hisselerine güven mesajı verdi.

Yeni genel müdürden Turkcell hisselerine güven mesajı, System.String[]
Turkcell Genel Müdürlük görevine 15 Mart itibariyle vekaleten atanan Murat Erkan dün gerçekleştirdiği hisse alım işlemleriyle piyasalara Turkcell hisselerine güven mesajı verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:20 

Murat Erkan, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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