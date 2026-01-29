Yeni Güç Mücadelesi Dönemi

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Diplomat Akademi Kampı'nda yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan gelişmelerin yeni bir döneme girildiğini gösterdiğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte gücün esas olduğu bir döneme girdiğimiz anlaşılıyor. Dünyadaki güç mücadelelerinin de yoğunlaştığı yer bizim de içinde bulunduğumuz Orta Doğu, Balkanlar, Karadeniz, Kafkas bölgesidir. Bu bölgede Türkiye'nin çok güçlü olmaktan başka bir çaresi yoktur" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1. TBMM Binası Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Diplomat Akademi Kampı'na katıldı. Kampın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu tematik kampları çok önemsiyoruz. Bu kamplarda hukuktan teknolojiye, gastronomiden diplomasiye, yapay zekadan sosyal medyaya kadar pek çok konu ele alınıyor. Bu da gençlerimiz için bir tecrübe kazanma süreci oluyor. Türkiye önemli bir dönemden geçiyor. NATO'nun güçlü bir üyesiyiz. Bölgemizde yaşananan süreçlere baktığımızda da Türkiye'nin güçlü bir liderliğe, güçlü bir orduya sahip olması gerekiyor. Gençlere düşen sadece Türkiye'yi değil dünyayı da çok iyi tanımak olmalı" diye konuştu.

"Birleşmiş Milletler (BM) kağıt üzerinde bir kuruluştan ibarettir"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı konuşmada, dünyanın en zor dönemlerinden birinden geçildiğine işaret ederek, her alanda tahmin etmenin bile çok güç olduğu büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığını söyledi. Devletler arası karşılıklı rekabette bambaşka bir safhaya gelindiğini dile getiren Kurtulmuş, önceden 20 yılda gerçekleşen olayların şimdi birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde yaşandığını söyledi. Özellikle uluslararası ilişkiler bakımından hem ilişkilerin teorisini değiştirmeye müsait hem de fevkalade önemli ve belki de yıkıcı gelişmelere şahit olunacağını kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan dünyanın küresel yapısı iki açıdan da fevkalade büyük bir tahribata uğramıştır. Bunlardan birisi uluslararası sistemin yani büyük yıkım sonrasında ortaya konulan ve Birleşmiş Milletler olarak vücut bulan bu uluslararası mekanizmaların artık çalışmadığı, fonksiyonlarını icra edemediği bir döneme girdik. Bizler on yıllardır adil ve yeni bir küresel sisteme ihtiyaç olduğunu söylüyorduk. Birleşmiş Milletler (BM) kağıt üzerinde bir kuruluştan ibarettir. BM sadece bir binadan ibaret hale gelmiştir. Çünkü dünyanın bütün ülkeleri herhangi bir konuda karar alsa bile beş tane veto sahibi olan ülkeden birisi 'hayır, ben bu kararı onaylamıyorum' dese o kararı uygulayamıyorsunuz. Örneğin üç yıla yakın bir süredir Gazze'de devam eden soykırıma karşı defalarca ülkeler bir araya gelmiş, BM Güvenlik Kurulu defalarca toplanmış olmasına rağmen İsrail'e karşı bir eylem planı ortaya konulamamıştır.

"Uluslararası metinlerin, sistemlerin, kurumlarının gözden geçirilmesi diplomasi ödevlerinin başında geliyor"

BM Güvenlik Konseyi artık hiçbir şekilde çatışmaları çözümleyecek, savaşları durduracak, barışı tesis edecek bir halde değildir, bu mekanizma iflas etmiştir. BM'nin diğer bütün kuruluşları da fonksiyonlarını icra edemez bir hale gelmiştir. Dolayısıyla karşımıza hiçbir şekilde çalışamayan, üzerine vazife olarak uluslararası sistem tarafından verilmiş konuları çözemeyen bir küresel sistem vardır. Bu sistemin adil ve hakaniyetli bir halde dönüştürülmesi önümüzdeki dönemin en önemli meselelerinden biridir. Önümüzde bugün metin olarak var olan uluslararası sözleşmelerin de hemen hemen hiçbirisi icra edilememektedir. En başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi de asla uygulanamamaktadır. En başta uluslararası metinlerin gözden geçirilmesi hem uluslararası sistemlerin kurumlarının gözden geçirilmesi en önemli diplomasi ödevlerinin başında geliyor."

"Bu bölgede başkalarının insafına kalmaya Türkiye kendisini terk edemez"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve ardından yaşanan gelişmelere de değinerek, "Temel hukukun tamamı ayaklar altına alınmıştır ve ne yazık ki bütün dünyada birkaç günlük magazin haberi mahiyeti taşıyan bu olay dünyanın gündeminden de kalkmıştır. Aslında bu şu demektir; artık bundan sonra dünyada kurala bağlı bir uluslararası sistem değil güce bağlı bir uluslararası sistem icra edilecek demektir. Yani kuralların, hukukun yerine orman kanunlarının geçerli olduğu bir döneme girilmekte olduğunun çok vahim bir uyarısıdır." dedi. Aynı şekilde ABD'nin Grönland'ı tehdit etmesi ve başka bir egemen ülkenin topraklarında hak talebinde bulunmasının da uluslararası sistemin ağır ihlali olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Buna karşılık bu olayın sadece BM sistemini etkilemekten ziyade bizim de içerisinde yer aldığımız NATO'nun da temellerini çatırdatmakta olduğu aşikardır. Muhattabın da NATO üyesi olduğu bir ülkeye karşı böylesine bir tavrın ortaya konulması anlaşılmazdır. Bütün bu gelişmeler, bundan sonraki süreçte gücün esas olduğu bir döneme girdiğimiz anlaşılıyor. Dünyadaki güç mücadelelerinin de yoğunlaştığı yer bizim de içinde bulunduğumuz Orta Doğu, Balkanlar, Karadeniz, Kafkas bölgesidir. Bu bölgede Türkiye'nin çok güçlü olmaktan başka bir çaresi yoktur. Bu bölgede başkalarının insafına kalmaya Türkiye kendisini terk edemez.

Gideceği yolu bilmeyenin herhangi bir şekilde yolu tamamlaması mümkün değildir. Bizim gideceğimiz yol; güçlü ve büyük bir Türkiye'nin kurulması, yeryüzünde adil ve hakkaniyetli bir küresel sistemin tesis edilmesidir. Yol belli olduktan sonra o yolda nasıl gideceğimizi de gayet rahatlıkla bilir ve o şekilde mücadele ederiz. Bütün bunların olabilmesi için en önemli gücümüz olan genç ve nitelikli insan gücümüzü arttırmamız lazım. Bütün bu eğitimler aslında bir şey inşa etmek içindir. Dünyada en zor şey insan inşa etmektir. En önemlisi de insanın kendisini inşa etmesidir."