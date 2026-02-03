AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; Bünyan, Yeşilhisar ve Pınarbaşı ilçesinde göreve başlayan yeni başkanlara başarılar diledi.
Başkan Okandan yaptığı açıklamada, "Yeşilhisar İlçe Başkanlığı'na Mehmet Avşar, Bünyan İlçe Başkanlığı'na Faruk Gümüş, Pınarbaşı İlçe Başkanlığı'na da İbrahim Ülker atanmıştır. Görevlerine başlayan ilçe başkanlarımıza başarılar diliyor, bu kutlu görevin ilçelerimiz ve teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ
Son Dakika › Politika › Yeni İlçe Başkanlarına Başarı Dilekleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?