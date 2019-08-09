Yeni klip
1 saat önce
Sözü Mete Özgencil, müziği Yener'in yeni sevgilisi Misha'ya ait şarkının klip yönetmenliğini Aytekin Yalçın üstlendi.
Sözü Mete Özgencil
, müziği Yener'in yeni sevgilisi Misha'ya ait şarkının klip yönetmenliğini Aytekin Yalçın üstlendi. Seksenler
Greenbox yönteminden ilham alınan klip için bir hayal dünyası oluşturuldu. Yener de çalışmada kılıktan kılığa girdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:48
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