Son Dakika Haberleri: Yeni klip
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Yeni klip

1 saat önce

Sözü Mete Özgencil, müziği Yener'in yeni sevgilisi Misha'ya ait şarkının klip yönetmenliğini Aytekin Yalçın üstlendi.

Yeni klip, System.String[]
Sözü Mete Özgencil, müziği Yener'in yeni sevgilisi Misha'ya ait şarkının klip yönetmenliğini Aytekin Yalçın üstlendi.

Seksenler Greenbox yönteminden ilham alınan klip için bir hayal dünyası oluşturuldu. Yener de çalışmada kılıktan kılığa girdi.
Mete Özgencil, Seksenler, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:48 
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