Yeni Kömürhan Köprüsü açılıyor - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Kömürhan köprüsü açılışı için Elazığ'a geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Elazığ'a geldi. Havalimanında Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile kurum müdürleri tarafında karşılanan Bakan Karaismailoğlu ardından valiliğe geçti. Burada şeref defterini imzalayan Karaismailoğlu, açılışı yapılacak olan Malatya ile Elazığ arasında bulunan Yeni Kömürhan Köprüsü'ne geçeceği belirtildi.

Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla 13.30 açılması planlanan Elazığ ve Malatya arasında yer alan ve 16 ilin bağlantı noktası durumunda olan 2 bin 400 metrelik iki tüneli ile ve dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan, aynı zamanda Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferans yöntemiyle katılacak. - ELAZIĞ