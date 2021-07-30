Yeni Malatyaspor'da Nuri Fatih Aydın ameliyat oldu

Yeni Malatyaspor'da hazırlık maçında sakatlanan Mehmet Nuri Aydın, ameliyat oldu.

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmada sakatlanan ve bugün ameliyat olan orta saha oyuncusu Mehmet Nuri Aydın'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.