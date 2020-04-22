Yeni Malatyaspor Kulübünden çocuklara forma

Yeni Malatyaspor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara forma hediye etti.

Sarı-siyahlı kulüp, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklara sürpriz yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından çocuklara formalarının verildiği görseller paylaşılarak, "İnsanlık olarak geçirdiğimiz bu zorlu süreçte üzerlerine düşen hayati sorumluluğu evde kalmak suretiyle büyük bir olgunlukla yerine getiren tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, bu güzel günün anısına ulusun çocuklarına oldukça anlamlı bir armağan sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesi kullanıldı.