Yeni Malatyaspor Kulüp Binasına Saldıranlar Yakalandı
52 dakika önce
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunulması olayına karışan 5 kişi polis tarafından yakalandı.
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor
'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunulması olayına karışan 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Pınarbaşı'ndaki kulüp binasına kimliği belirsiz maskeli 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüpheliler kaçarken, güvenlik görevlileri, polise haber verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, binaya 3 kurşunun isabet ettiği belirlendi.
Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:01 Kaynak: DHA
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