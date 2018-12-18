Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor Kulüp Binasına Silahla Saldıranlar Yakalandı

Yeni Malatyaspor Kulüp Binasına Silahla Saldıranlar Yakalandı

47 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Yeni Malatyaspor Kulüp Binasına Silahla Saldıranlar Yakalandı, System.String[]
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evkur Yeni Malatyaspor'un Orduzu Pınarbaşı'ndaki kulüp binasına, önceki gece, maskeli 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüpheliler, kaçarken, saldırıyı gören güvenlik görevlileri de polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, binaya 3 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si de serbest bırakıldı.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:06 Kaynak: DHA

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