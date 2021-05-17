Yeni Malatyaspor Lig'i 15'inci sırada tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 40 karşılaşmada topladığı 45 puanla ligi 15'inci sırada tamamladı.

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, 21 takımın yer aldığı 2020-2021 sezonunu geride bıraktı. Malatya ekibi, 40 karşılaşmada 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Yeni Malatyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ligden düşmesiyle Süper Lig'deki tek Doğu Anadolu bölgesi ekibi oldu. Yeni Malatyaspor, rakip fileleri 49 kez havalandırırken, kalesinde 53 gol gördü.

"EŞİM YENİ MALATYASPOR'UN EKMEĞİNİ YİYOR, MAÇI SATAMAZ"Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'a gol atınca sosyal medyada tepki gördü. Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük ise sosyal medya hesabından gelen yorumlara tepki gösterdi. Merve Büyük, sosyal medya paylaşımında, "Maç bittiğinden beri bana ve eşime karşı çok ağır hakaretler ediyorsunuz. Şampiyonluk senin kocan yüzünden gitti, bunu sizden beklemezdik. Benim büyük bir Galatasaray taraftarı olduğumu çoğunluk bilir. Siz şuan ne kadar üzülüyorsanız inanın bende o kadar üzülüyorum. İnanın eşimde o kadar üzülüyor. Benim eşim Malatyaspor'un futbolcusu. Oranın ekmeğini yiyor ve ne olursa olsun bu onun işi. Maçı satamaz. Benim eşimi tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ne yapacaktı yani maçımı satacaktı? Ben her zaman size söylüyorum, şereften bahsediyorum değil mi? Şeref ne kadar önemli bir şeydir. Bizim için önemli. Bana bu hakaretleri edenler için ne derece önemi var, bilmiyorum ama bizim için şeref çok önemli" dedi."BUNLARI BENİM EŞİM HAKETMİYOR"Büyük, taraftarlardan gelen hakaretleri eşinin hakketmediğini kaydederek, "Etmiş olduğunuz o hakaretleri benim eşim hakketmiyor. Galatasaray'da oynarken de ne kadar istediğini, ne kadar çabaladığını biliyorsunuz. Galatasaray için elinden geleni yaptığını. Eşim şuan oradan ayrıldıktan sonra Yeni Malatyaspor'un ekmeğini yiyor. Orası için savaşmak zorunda. Bunu yapmalıydı Ona da bu yakışırdı. Bana ve eşime diyorsunuz ki Galatasaraylı olan fotoğraflarınızı silin. Bunları benim eşim hakketmiyor. Bunu siz gayet iyi biliyorsunuz. Her futbolcunun yapması gerektiği gibi benim eşimde ekmeğini nereden kazanıyorsa orası için savaşmak zorunda. Sonuçta bu onun işi. Evet, gönül vermek çok güzel, sevmek çok güzel. Galatasaray'da oynarken benim işim çok isteyerek görevini yaptı. Çok hırslıydı. Bunu sizde biliyorsunuz, onun karakterini, onun yapısını biliyorsunuz. Onun maç satmayacağını biliyorsunuz. Onun mücadelesini çok iyi biliyorsunuz. O yüzden çok rica ediyorum sizden, lütfen artık durun" diye konuştu.SÜPER LİG'İN EN ÇOK GOL ATAN YERLİ FUTOLCUSUSüper Lig'in son haftasında Galatasaray filelerini havalandıran Adem Büyük, Lig'deki gol sayısını 17'ye çıkardı. 33 yaşındaki futbolcu, 2020- 2021 sezonunun sona ermesiyle en çok gol atan yerli futbolcu oldu. Yeni Malatyasor formasıyla 17 gol atan Adem Büyük, 3 de asist yaptı.