Yeni Malatyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor 'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi."KAZANMAK ŞU ANDA İHTİYACIMIZ OLAY ŞEY"Aldıkları 3 puanın önemli olduğuna dikkat çeken Sergen Yalçın, "Kazanmak şu anda ihtiyacımız olay şey. Moral açısından, ileriye daha pozitif bakma açısından önemli bir galibiyetti. Çok savunma yapan, kendi sahasında bekleyen, bizi zorlayacak bir rakibe karşı oynadık. Açmak için gol bulmak zorundaydık. Pozisyon bulduk, ikinci yarıda golü bulduk. Ghezzal'ın asistinde Larin'in gol atması bizi çok mutlu etti. Haftayı 3 puanla kapattık. Önümüz çok daha iyi görünüyor. Takım yukarı doğru çıkıyor. Bir şablon oturtmaya çalışıyoruz. Geçen seneye göre takımda çok farklılık var. Onun için bunu yapmak biraz zor oluyor. Zamanı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz, önümüze bakacağız" şeklinde konuştu."GHEZZAL'I OYUNDAN ALMAYI DÜŞÜNDÜM"Takımın yüzde 60, 70 seviyelerinde olduğunu ifade eden Yalçın, "İdeal 11'i kurmaya çalışıyoruz gibi görünse de oyuncuların hepsi bu kadronun içinde olan, oynama ihtimali olan oyuncular. Sakatlarımız var. Onlar da kısa sürede takıma katılacaklar. Tam olsak daha alternatifli olurdu. Bazı bölgelerde sıkıntı yaşıyoruz. Bugün Ghezzal'ı oyundan almayı düşündüm. Maçlarla, antrenmanlarla hazırlanıyor. Kenara baktım, hücumcu oyuncu yoktu. O yüzden oyuncu değiştiremedik. Zaman zaman böyle sorunlar yaşıyoruz. Takım yüzde 60, 70 oranında hazır gibi görünüyor. Bütün oyuncular katılırsa rekabet ortamı olacak. Hamle yapabileceğimiz oyuncu olacak. Oyun içinde de bu bizi rahatlatır. Farklı hamleler yapabiliriz" diye konuştu."BU OYUNCULAR BİZE DAHA ÇOK MAÇ KAZANDIRIR"Aboubakar ve Larin gibi 2 önemli oyuncuya sahip olduklarını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: "Santrforsuz olduğumu düşünmüyorum. Aboubakar ve Larin gibi 2 tane önemli oyuncuya sahibiz. Larin attı, geçen hafta attı. Aboubakar attı, santrforlarımız gol atıyor. Oyuncularımızı aşağı çekmeyelim. Bizim oyuncularımız iyi oyuncular, bu oyuncular bize daha çok maç kazandırır.""KONTRAT KONUSU YÖNETİM VE BAŞKANIN İŞİ"Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz ile ilgili gelen bir soruya da cevap veren Yalçın, "25 yaşında, çıkış yapan, A Milli Takım oyuncusu. Kontrat konusu yönetim ve başkanın işi. Benim konum değil. Onlar ne zaman kontrat yapmak isterlerse yaparlar, mevzu beni aşar" dedi."LJAJİC'İ ŞU ANDA DÜŞÜNMÜYORUM " Adem Ljajic ile ilgili de konuşan Yalçın, sözlerini şöyle noktaladı: "Özel yaşantısı beni ilgilendirmiyor. Oyuncunun kendisiyle ilgili bir durum. Ne zaman güçlenirse, ne zaman istediğimiz seviyeye gelirse o zaman onu sahada görebiliriz. Bugün Oğuzhan ve Mensah'ı orada kullandık. Ama bundan sonra Adem'i kullanmayacağız anlamına gelmiyor. Önemli bir oyuncu. Fizik, istek olarak o randımanı alacağımızı düşündüğümüzde sahada olacaktır. Şu anda düşünmüyorum. Orada alternatif çok . 7-8 oyuncumuz var. En kalabalık yer orası. Orada formayı almak biraz zor. Orada formayı almak için şartları zorlamanız lazım. İnşallah Adem de o seviyeye gelirse formayı alabilir."HAMZA HAMZAOĞLU: İYİ OYNADIĞIMIZI SÖYLEYEMEYECEĞİM

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise rakibi 2'nci bölgede karşılayarak hızlı hücumlarla gol bulmayı beklediklerini söyledi. Hamzaoğlu, "Hızlı hücumlarla gol bulabilirsek oyunu ilerleyen dakikalarda daha farklı bir duruma getiririz diye düşündük. Bunda başarılı olamadık. Beşiktaş'ın ilk yarıda bir baskısı vardı. Bu da bizi biraz daha geriye çekti. Hücuma gitmekte zorlandık, giderken top kaybettik. Takımı öne çıkarmakta zorlandık. Fırsatlar bulduk ancak kaleye gidemedik. İyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim. Bu maç böyle geçti. Beşiktaş bizden önce golü buldu. Sonrasında oyun mücadeleye döndü. Kazanma arzumuz, mücadelemiz iyiydi. Oyun olarak iyi değildik. Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

- İstanbul