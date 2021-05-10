Ligde oynadığı 38 maçta 44 puan toplayarak 13. sırada yer alan sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor müsabakasını da kazanıp yerini garantilemek istiyor.

Helenex Yeni Malatyaspor , Süper Lig'in 41. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor

İçişleri Bakanlığı taslak teklifini hazırladı: Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek