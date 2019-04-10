Son Dakika Haberleri: Yeni Menteşe Meclisi İlk Kez Toplandı

Yeni Menteşe Meclisi İlk Kez Toplandı

39 dakika önce

Menteşe Belediye Meclisi'nin yerel seçimler sonrası yeni üyeleriyle ilk toplantısı Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Yeni Menteşe Meclisi İlk Kez Toplandı, System.String[]
Menteşe Belediye Meclisi'nin yerel seçimler sonrası yeni üyeleriyle ilk toplantısı Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, meclisin yeni dönem toplantısında yaptığı konuşmada, "Belediye Meclisi olarak çok büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Amacımız, önceliğimiz her zaman Menteşemize ve vatandaşlarımıza doğru ve sağlıklı bir şekilde hizmet üretmektir. İlk 5 yıllık dönemimizde de bu düşünceyle siyasi ayrım yapmadan çalışmıştık. Şimdi oluşan yeni meclisimizle bu yeni dönemde de farklı partilerin üyeleriyle uyum içerisinde, şeffaf ve anlayışlı bir şekilde çalışacağız." dedi.

Toplam 19 maddenin görüşüldüğü meclis ilk toplantısında, meclis komisyonlarında görev yapacak üyeler gizli oylamayla yapılan seçimlerle belirlendi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:52 Kaynak: İHA
Bahattin Gümüş, İskender Alper, Menteşe, Güncel
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