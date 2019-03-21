Son Dakika Haberleri: Yeni Nesiller İçin Bilişim Otobüsü Yolda

Yeni Nesiller İçin Bilişim Otobüsü Yolda

36 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine mobil robotik ve kodlama eğitimi verecek STEM Otobüsü'nü kente kazandırıyor.

Yeni Nesiller İçin Bilişim Otobüsü Yolda, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine mobil robotik ve kodlama eğitimi verecek STEM Otobüsü'nü kente kazandırıyor.

Başkan Hüseyin Sözlü, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğin iç içe olduğu projenin paydaşı Güney Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ebru Yalçın ile protokol imzaladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törene Uluslararası Rotary 2430. Bölge Guvernörü Nuri Altan Arslan, Adana'da hizmet veren rotary kulüplerinin yöneticileri ve üyeleri katıldı. Davetlilerin alkışları eşliğinde protokolü imzalayan Başkan Hüseyin Sözlü, STEM Otobüsü Projesi'ni hazırlayan Güney Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ebru Yalçın, yönetim kurulu ve üyelerine teşekkür edip, toplum yararına örnek bir çalışmaya destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin mobil hizmetleri arasında gezici kütüphane, kuaför, meme kanserinde erken tanıyı sağlayan mamografi cihazı, evde bakım ve evde sağlık projelerinin bulunduğunu anımsatan Başkan Hüseyin Sözlü, STEM Otobüsü'nün Adana'nın tüm ilçelerinde robotik ve kodlama alanındaki teknolojik eğitimlerle yeni nesle bilimi sevdireceğini bildirdi.

Güney Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ebru Yalçın ise geleceğe en büyük yatırımın eğitim olduğunu vurgulayıp, desteklerinden dolayı Başkan Hüseyin Sözlü'ye şükranlarını sundu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:26 Kaynak: İHA

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