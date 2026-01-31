Yeni Öncelikli Ürün Listesi Yayımlandı - Son Dakika
Ekonomi

Yeni Öncelikli Ürün Listesi Yayımlandı

31.01.2026 16:22
Sanayi Bakanlığı, katma değerli üretimi artırmak için öncelikli ürün listesinde güncellemeler yaptı.

Katma değerli üretimin artırılması amacıyla öncelikli ürün listesinde değişikliğe gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Öncelikli Ürün Listesi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan "kimya", "eczacılık", "tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı", "bilgisayar, elektronik ve optik", "elektrikli teçhizat", "makine", "ulaşım araçları" ile "diğer sektörlere ilişkin ürün listesi" ve "yenilikçi teknoloji alanları listesi" güncellendi.

Bu kapsamda, söz konusu sektörlerde bazı ürünlerin kapsama grubu genişletilirken bazı yeni ürünler de öncelikli ürün listelerine eklendi.

Öte yandan, üretken yapay zeka teknolojileri, yapay zeka ile optimize enerji sistemleri, yapay zeka haberleşme teknolojileri, dijital ikiz teknolojileri, metin ve konuşmadan anlama, üretim ve etkileşimi sağlayan yapay zeka tekniği olarak da bilinen doğal dil işleme gibi başlıklar da yenilikçi teknoloji alanları listesinde yer aldı.

Yapılan düzenlemelerle katma değerli yerli üretimin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Üretim, Son Dakika

