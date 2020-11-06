Yeni Opel Corsa'ya "2020 Altın Direksiyon" ödülü - Son Dakika

Yeni Opel Corsa'ya "2020 Altın Direksiyon" ödülü

06.11.2020 20:11
Yeni Opel Corsa'ya

Opel Corsa, "2020 Avrupa'da Yılın Satın Alınması en Mantıklı Otomobili" ve "Yılın Şirket Otomobili" gibi ödül serilerini elde ederken, Corsa-e ise "Altın Direksiyon" ödülünü kazanan 18'inci Opel modeli olarak uzun soluklu bir geleneği sürdürdü.

Opel Corsa, "2020 Avrupa'da Yılın Satın Alınması en Mantıklı Otomobili" ve "Yılın Şirket Otomobili" gibi ödül serilerini elde ederken, Corsa-e ise "Altın Direksiyon" ödülünü kazanan 18'inci Opel modeli olarak uzun soluklu bir geleneği sürdürdü.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Corsa son olarak Alman otomobil endüstrisinin en önemli ödüllerden biri olan "2020 Altın Direksiyon" ödülünü aldı.

Corsa-e, küçük otomobil kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Almanya'nın en çok satan küçük otomobili, müşteriler dışında Auto Bild ve Bild am Sonntag uzmanlarını ve okuyucularını da heyecanlandırdı.

Adaylar iki aşamada değerlendirilirken, Auto Bild ve Bild am Sonntag okuyucuları ilk olarak final için her kategoride üç favori model seçti. Ardından gazeteciler, yarış pilotları ve otomobil uzmanlarından oluşan bir jüri her finalisti Auto Bild test kriterlerine uygun olarak "DEKRA-Lausitzring" yarış pistinde test etti. Toplam 3 bin 218 puanla yeni Opel Corsa-e "küçük otomobil" kategorisinde birinci geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Michael Lohscheller, markanın elektrikliye geçiş sürecine dikkat çekerek, "Yeni Opel Corsa-e bunun en iyi kanıtı. Yeni Corsa-e bir elektrikli otomobilin sadece dinamik ve pratik değil, aynı zamanda herkesin erişebileceği kadar uygun fiyatlı olabileceğini de gösteriyor. Yeni Corsa-e, müşterilerimiz, Auto Bild ve Bild am Sonntag okuyucularının yanı sıra alanında uzman jüri üyelerini de sahip olduğu özelliklerle ikna eden son derece başarılı bir model." ifadelerini kullandı.

Opel Corsa-e, elektrikli ulaşımın en iyi hali

Yeni Corsa-e, ilk hareket anından itibaren 136 HP (100 kW) güç ve 260 Nm tork kullanımı sunarak akıcı ve keyifli bir sürüş vaat ediyor. WLTP kriterlerine göre 337 kilometrelik elektrikli sürüş menzili ile beş kişilik Corsa-e günlük şehir içi kullanım gereksinimlerini rahatlıkla karşılıyor. 50 kWh kapasiteli batarya 100 kW DC ile 30 dakikada yüzde 80'e kadar hızlı şarj edilebiliyor. Corsa-e Wall Box, yüksek hızlı şarj veya kablo ile ev tipi priz olmak üzere tüm şarj seçeneklerini destekliyor.

Mevcut Corsa nesli, en çok satan küçük otomobil

"Altın Direksiyon" yeni Corsa'nın ödül köşesinde gururla sergileniyor. AUTOBEST jürisi, Almanya'da en çok satan küçük otomobili "2020 Avrupa'da Yılın Satın Alınması en Mantıklı Otomobili" olarak seçmişti. Corsa ayrıca Almanya'da kompakt otomobil kategorisinde "Yılın Şirket Otomobili" olarak da seçildi. Bunun dışında Auto Bild ve Computer Bild dergileri ise yeni Opel modelini "2019 Bağlanabilir Otomobil Ödülüne" layık gördü. Corsa-e, "Altın Direksiyon" ödülünü kazanan 18'inci Opel modeli olarak uzun soluklu bir geleneği sürdürüyor.

Otomobil, Corsa, Bild, Opel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni Opel Corsa'ya '2020 Altın Direksiyon' ödülü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 83 kişi vefat etti, 2436 yeni hasta tespit edildi Metrobüste cinsel saldırı davasında savcı mütalaasını açıkladı: Şahsa ait iç çamaşırı ve pantolonda sperm hücreleri tespit edildi Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek
Prof. Dr. Güner Sönmez, koronadan ölüm riskinin nasıl arttığını açıkladı: Yüksek viral yük, ölüm riskini artırır Prof. Dr. Güner Sönmez, koronadan ölüm riskinin nasıl arttığını açıkladı: Yüksek viral yük, ölüm riskini artırır         
19:56
Antrenmanda sakatlanan Fenerbahçeli Sosa, maç kadrosundan çıkarıldı Antrenmanda sakatlanan Fenerbahçeli Sosa, maç kadrosundan çıkarıldı         
19:38
Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında galibiyet arıyor! Canlı anlatım Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında galibiyet arıyor! Canlı anlatım         
19:02
Son Dakika: ABD seçimlerinde belirsizlik! Biden'ın az farkla önde olduğu Georgia'da oylar yeniden sayılacak Son Dakika: ABD seçimlerinde belirsizlik! Biden'ın az farkla önde olduğu Georgia'da oylar yeniden sayılacak         
18:55
Fenerbahçe'li Caner Erkin, 3 yıl sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi Fenerbahçe'li Caner Erkin, 3 yıl sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi         
18:48
ABD'li komutan, sosyal medyadan terör örgütüne övgüler yağdırdı ABD'li komutan, sosyal medyadan terör örgütüne övgüler yağdırdı         
18:03
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı         
16:51
Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı         
15:37
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 20:24:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Opel Corsa'ya "2020 Altın Direksiyon" ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei