Yeni Renault Clio, Türkiye'de 12 Şubat'ta satışa çıkıyor

Renault Grubu'nun en çok satan global modeli Clio'nun yenilenen versiyonu 12 Şubat'tan itibaren Türkiye 'de satışa sunulacak. Lansmanı yapılan Yeni Renault Clio, Türkiye'de 'Joy, Touch ve Icon' olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Ayrıca e-ticaret online satış ile 300 müşteri, Yeni Clio'nun pazara sunulmadan önce özel fırsatlarla satın alma ayrıcalığına sahip olacağı da belirtildi. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Yeni Clio'nun Türkiye'de OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi" dedi.

Yeni Renault Clio'nun lansmanı geniş katılımla Antakya'da yapıldı. Lansmanda "Yeni Clio, dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu, yüksek teknolojileri ve tasarımdan üretime kadar kalitesi ile bugüne kadarki en iyi Clio olarak öne çıkıyor" vurgusu yapıldı. Türkiye'nin en çok satılan model sıralamasında Clio'nun ikinci sırada yer aldığının ifade edildiği lansmanda, yeni modelde tasarım genetiğinin korunduğu ve dinamik bir görünüme kavuştuğu da dile getirildi. Yeni versiyon aracın sürüş güvenliği ile ilgili, yaklaşık 1,5 milyon kilometre test sürüşü gerçekleştirildiği belirtildi.

"DÜNYAYA ÜLKEMİZDEN İHRAÇ EDİLMESİ BİZİM İÇİN GURUR VESİLESİ"

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Yeni Clio'nun Türkiye'de OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi" dedi ve ekledi: "B segmenti toplam pazardan aldığı yüzde 25 pay ile B segmenti Türkiye'nin 2. büyük segmenti, B HB alt segmenti ise yüzde 13,5 pay ile 3. büyük alt segmenti olma özelliği taşıyor. Clio, B HB segmentinden elde ettiği yüzde 46 pay ve en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat fazla satış rakamı ile bu segmentin lideri konumunda yer alıyor. Türkiye'nin en çok satılan 2. modeli olan Clio'nun 5. nesli olan Yeni Clio'yu müşterilerimizle buluşturuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni Clio, yenilenen kaslı tasarımı, yüksek teknolojileri, kalitesi ve bir üst segmente ait özellikleri ile segmentinin referans modeli olmayı sürdürecektir. "Clio'ların en iyisi" Yeni Clio ile segment liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz."

RENAULT, YENİ CLİO'NUN ÖZELLİKLERİNİ ŞÖYLE DUYURDU

"Yeni Clio'nun tasarımına dinamizm ve sportif bir görünüm kazandıran ayrıntılar modelin aerodinamik performansını arttırırken daha iyi ses yalıtımına katkıda bulunuyor. İttifak tarafından geliştirilen yeni CMF-B platform sayesinde segmentinde benzersiz iç hacim ve konfora sahip. Yeni Clio'nun iç mekanında ise, daha güçlü bir teknolojik donanım ve daha sofistike yepyeni bir tasarım ile yüksek kalite ilk bakışta göze çarpıyor. Yeni Clio bünyesinde yüksek teknolojler barındırıyor: 9.3" dikey tablet ekran, Multisense Sürüş Deneyim Teknolojisi, Auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni B HB segmentinde ilk kez Renault Clio ile birlikte pazara sunulan özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca Yeni Clio'nun 391 litre hacimli (dizel versiyonlarda 366 litre) bagajı segmentinin en iyisi olarak öne çıkıyor"

"YENİ CLİO DA İLK KEZ KULLANILDI"

Renault, Yeni Clio'da ilk kez kullandıkları özellikleri de şöyle açıkladı:

"Renault ürün gamında ilk kez Yeni Clio'da kullanılan 360 kuş bakışı kameranın yanı sıra Smart Cockpit, Eller Serbest Park Destek Sistemi, kablosuz şarj, akıllı telefon ekran yansıtma özelliği, 7" kişiselleştirilebilir sürücü ekranı ise bir üst segmente ait özellikler de var. Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile mükemmel güvenlik seviyesi sunarak beşinci neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor. Yeni Clio, ADAS (Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri) sistemi ile en üst seviyede güvenlik ve konfor sunuyor. Şerit takip sistemi, aktif acil fren destek sistemi, otomatik uzun/kısa farlar, trafik işaretlerini tanıma sistemi gibi özellikler sürüş güvenliğini artırıyor"

MERCAN TURUNCU VE BOĞAZ MAVİSİ RENKLERİ DE VAR

1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ürün gamına ekleyen Yeni Clio, Türkiye'de yeni nesil dört benzinli ve iki dizel olmak üzere motor seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. (Benzinli manuel: 1.0 SCe 72 bg, Turbo 1.0 TCe 100 bg/ Benzinli otomatik: Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 bg ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 bg/ Dizel manuel: 1.5 Blue dCi 85 bg ve 1.5 Blue dCi 115 bg). Mercan Turuncu ve Demir Mavi, Yeni Clio'nun lansman renkleri arasında yer alıyor. Mercan Turuncu ve Boğaz Mavisi ilk kez Yeni Clio'da kullanılan yepyeni renkler olarak öne çıktığı belirtildi.

111 BİN TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞA SUNULUYOR

Yeni Clio, Türkiye'de 'Joy, Touch ve Icon' olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111 bin TL'den başlayan fiyatlarla 12 Şubat'tan itibaren satışa sunulacak. Ayrıca e-ticaret online satış ile 300 müşteri, Yeni Clio'yu pazara sunulmadan önce özel fırsatlarla satın alma ayrıcalığına sahip olacağı da lansmanda kaydedildi.

YENİ VERSİYONDA ÇAMURLUKLARINDA RÜZGARLIKLAR VAR

Yeni Clio, bir önceki neslin ana hatlarını taşıyor. Kaput üzerindeki çizgiler, modele daha kaslı bir görünüm kazandırdığı tanıtımda özellikle altı çizildi. İttifak tarafından geliştirilen yeni CMF-B platform sayesinde Yeni Clio'nun, segmentinde iç hacmine de dikkat çekildi. İlk defa bir Clio'da ön çamurluklarda yer alan rüzgarlıkların, sürtünmeyi azalttığı ve aerodinamik performansı artırdığı, buna ek olarak yakıt tüketimini de azaltan rüzgarlıkların, Yeni Clio'nun tasarımına dinamizm ve sportif bir görünüm kazandırdığına vurgu yapıldı.

SPORTİF GÖRÜNÜM İÇİN 48 MİLİMETRE ALÇALTILDI

Renault, Yeni Clio'nun, karoserisi, aerodinamizmini ve sportif görünümünü artırmak için 48 milimetre alçaltıldığını (yükseklik 1440 mm) duyurdu. 17 inç tekerleklerin (versiyona göre) ise aracın dinamik duruşuna katkı sağladığı, köpekbalığı anten, full LED farlar ve yan camların çevresindeki krom detayların da yer aldığı belirtildi. Geniş alan sunmak için daha kompakt hale getirilen tamamen yenilenen sürücü odaklı "Akıllı Kabin-Smart Cockpit", çok daha fazla teknoloji barındırdığına dikkat çekildi. Yeni Clio, geleneksel kadranların yerine ilk kez kişiselleştirilebilir TFT sürücü ekranı ile sunuluyor. Üst segment modellerden alındığının ifade edildiği teknoloji ile 7 ila 10 inç büyüklüğündeki TFT ekran, sürüş deneyimini kişiselleştirme imkanı sunduğu açıklandı. 9,3 multimedya, sınıfının en büyük ekranı olarak öne çıktığı da duyuruldu.

3 FARKLI SÜRÜŞ MODU YER ALIYOR

Yeni Renault Clio'da üç farklı sürüş modu olduğu olduğu belirterek konuyla ilgili detaylar şöyle sıralandı:

"Bir tablet gibi kullanımı kolay ve çözünürlüğü yüksek olan ekrandan, yeni multimedya sistemi EASY LINK, navigasyon, MULTI-SENSE ve Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) ayarları kolaylıkla yapılabiliyor. MULTISENSE'te 3 farklı sürüş modu yer alıyor: Eco, Sport, Mysense. İç mekan, orta konsol ve ön panel üzerindeki havalandırma çizgisine ait renklerin yanı sıra Multisense ile gelen 8 farklı ambiyans seçeneği sayesinde, tamamen kişisel tercihe göre düzenlenebiliyor. Yeni Clio'nun direksiyonunda sürüş keyfini iyileştirmek adına tüm detaylar düşünüldü. Önceki nesile kıyasla daha kompakt bir hava yastığı kullanılarak, direksiyona daha şık ve rafine bir tarz kazandırıldı. Yeni direksiyon sayesinde sürüş ekranının görülebilmesi kolaylaşıyor. Dişli oranının 15,2'den 14,4'e indirilmesi sayesinde direksiyonun daha hassas ve daha kolay yönlendirilmesi sağlanarak sürücünün direksiyon hakimiyeti artırılıyor"

RENAULT, YENİ CLİO'SUNU ŞÖYLE TANITTI

"Yeni Clio'nun geniş ve yolcuyu kavrayan koltuklar, seyahat edenlerin oturma pozisyonunu destekliyor. Koltukların yarı yumuşak kaplamalarının boşluklu yapısı, arkadaki yolcular için diz mesafesini önemli ölçüde artırırken, virgül şeklindeki daha ince koltuk başları ise sürücünün arkayı görmesini kolaylaştırıyor. Yeni Clio'nun bagaj hacmi 391 litreye ulaşırken, iç saklama hacmindeki 26 litrelik artış segmentindeki en yüksek seviyeyi işaret ediyor"

"Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile güvenlik seviyesi sunyor. Yeni Clio, yeni Euro NCAP testinden segmentinde 5 yıldızı elde eden ilk model olmasının yanı sıra Euro NCAP tarafından 2019'da test edilen otomobiller arasında en güvenli süpermini seçildi. Sürüş, Park ve Güvenlik olarak üç başlıkta toplanan sürüş destek sistemleri arasında Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Hız Uyarılı Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Eller Serbest Park Destek Sistemi, Auto-hold Fonksiyonlu Elektrikli Park Freni, Otomatik Uzun/Kısa Farlar Yeni Clio'da öne çıkan güvenlik donanımları olarak öne çıkıyor. Yeni Clio'da bulunan 360 derecelik kuş bakışı kamera, aktif acil fren destek sistemi, Renault ürün gamında ilk kez kullanılan yeni sürüş destek sistemleri olarak göze çarpıyor.Yeni Clio, Türkiye'de 72 ile 130 bg arasıdaki motor ürün gamına sahip"

"BENZİNLİ MOTORLARI ŞÖYLE TANITILDI"

"1.0 SCE 72: MANUEL: Bu motor, ekonomik bir şehir içi kullanıma yönelik bir otomobili arayan müşteriler için, 1.0 SCe (3 silindir atmosferik) tercih olarak öne çıkıyor. 5 vitesli manuel vites kutusu ve 72 bg güç ile (95 Nm tork) bir sürüş deneyimi sunuluyor.

1.0 TCE 100: MANUEL VE OTOMATİK: TCe 100 ilk olarak Yeni Clio'da 5 vitesli manuel vites kutusu ve en yeni nesil X-TRONIC otomatik vites kutusu ile birlikte sunuluyor. Renault ürün gamına yeni eklenen 1.0 TCe (3 silindirli turbokompresör), İttifak sinerjisinin en yeni motoru. 100 bg ve 160 Nm ile yeni nesil motor, kendisinden önceki TCe 90 versiyona kıyasla 10 bg ve 20 Nm daha güçlü olmakla birlikte CO2 emisyon seviyesi de daha düşük.Motor, X-Tronic otomatik vites kutusu ile birleştiğinde, daha yüksek hızlanma performansı ve ideal yakıt tüketimi sunuyor.

1.3 TCe 130 bg: OTOMATİK: 130 bg ve 240 Nm tork ile 7 ileri EDC otomatik vites kutusuna sahip bu motor, Yeni Clio motor ürün gamında 1.2 benzinli motorun yerini alacak. Çift kavramalı EDC vites kutusu var. Bütün benzinli motorlar Yeni Clio'da ilk kez kullanılıyor."

YENİ NESİL DİZEL MOTORLAR: 1.5 BLUE DCİ 85 VE 115BG - MANUEL

"Yeni Clio, uzun mesafe kullanımlar için adapte edilmiş 1.5 Blue dCi dizel motor seçenekleri ile birlikte sunuyor. Dizel seçeneği, yalın bir sürüş için 85 bg/ 220 Nm ve daha dinamik bir sürüş için 115 bg/ 260 Nm olmak üzere iki versiyon olarak sunuluyor. Yeni Clio Blue dCi, 110 km/s hızının üzerine çıkıldığında motor devrini düşüren altı ileri manuel vites kutusuna sahip"

BUGÜNE KADAR 15 MİLYON SATILDI

1990 yılında lanse edilen ve bugüne kadar 15 milyon satış adedine ulaşan Clio Türkiye pazarına ilk olarak 1995 yılında girdi. Clio, Türkiye'de 300 binin üzerinde satıldı. Renault'nun yeni tasarım dilinin öncü modeli olan 4. nesil Clio ise Türkiye'de pazara girdiği 2012 yılından bu yana 185 bin 731 satış adedine ulaştı. Renault, 2012 yılından bu yana Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk 3 modeli arasında yer aldığını duyurduğu Clio IV'ün, 2019 yılını ise 24 bin 213 satış adedi ile Türkiye model sıralamasında 2. sırada tamamladığını kaydetti.

- İstanbul