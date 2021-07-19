Son olarak 'Maraşlı' dizisinde rol alan Melis İşiten, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile 2019 yılında yollarını ayırmıştı.

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; 32 yaşındaki oyuncunun, kısa bir süre önce Sergen Deveci ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşıklar ilk kez objektiflere takıldı.

Sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Deveci ile İşiten, Bodrum tatiline çıktı. İkili, önceki gün Yalıçiftlik'te bir beach'teydi.

İşiten, yaklaşık beş saat şezlongta yatıp güneşlendi. Akşam üzeri serinlemek için suya giren çift, köpekleriyle suda oynadı.

Tatil günlerinde Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkaran güzel oyuncu, formda görüntüsüyle dikkat çekti.