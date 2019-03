Yeni: "Seyhan'ı Her Alanda Kalkındıracağız"

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni, Seyhan'ı her alanda kaldıracaklarını söyledi.

Fikret Yeni, Adana Metal İşleri Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Erdoğanoğlu'nun organize ettiği toplantıda, Şakirpaşa ve Yeşiloba mahallelerinde faaliyet gösteren metal işleri sanayi siteleri ile iş merkezlerinin yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve iş yeri sahipleriyle bir araya geldi.



Fikret Yeni, toplantıda, Cengiz Erdoğanoğlu, Mehmet Bingöl Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bingöl, Mehmet Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Özcan, Seyhan Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Şevki Büyüknacar, ATİKOP İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Berkuk Yıldar, Arslandamı İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz Koçak, Ata Kaportacılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demirkol, Seyhan Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Aydın, Adana Oto Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Doğan, Modern Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Diyap Algan, Eyfer 1 Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Aysu, Adana İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yazgan ve Eyfer 2 Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akın'ın talep ve önerilerini dinledi.



Adana Metal İşleri Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Erdoğanoğlu, sanayi siteleri ve iş merkezleri yönetim kurulu başkanları adına yaptığı konuşmada, Fikret Yeni'nin, 5,5 yıl AK Parti Adana İl Başkanlığı yaptığı dönemde büyük desteğini gördüklerini söyledi.



Fikret Yeni'nin, 31 Mart'ta vatandaşların oyuyla Seyhan Belediye Başkanı seçileceğine inandıklarını dile getiren Erdoğanoğlu, "Günün hangi saatinde ararsak arayalım kendisine rahatlıkla ulaşıp derdimizi aktardığımız Fikret Yeni Başkanımız, bizi hiç yalnız bırakmayarak sahip çıktı. Bunun için, kendisine çok teşekkür ederiz. Seyhan Belediye Başkanı seçildiğinde de yanımızda olacağını bildiğimiz Fikret Yeni'ye destek sırası bizde" dedi.



Projelerini anlattı



Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkanı Adayı Fikret Yeni de, destek sözü veren sanayi siteleri ve iş merkezlerinin temsilcilerine teşekkür ederek, projelerinden bahsetti.



Modern Mikro Sanayi Sitesi, Mahalle Atölyeleri ve Seyhan Kaynağından Ayırma projeleriyle Adana ekonomisine ciddi anlamda katkıda bulunup, istihdam sağlayacaklarını anlatan Fikret Yeni, şunları söyledi:



"Seyhan'ın 96 mahallesini kapsayacak 26 başlık altında 108 vizyon projeyle yola çıktık. Bu projelerimiz arasında Adana ve Seyhan'ı sanayide yeniden hak ettiği noktaya taşıyacak, daha modern üretim sahaları oluşturup istihdama katkıda bulunacak projelerimiz var. Modern Mikro Sanayi Sitesi Projemiz de bunlardan biri. Ova Mahallesinde yapılacak bu projede 52 adet 540'ar metrekarelik işletme atölyesi, 600 metrekare yönetim binası, 4 adet 400'er metrekarelik mahalle atölyesi, bin 800 metrekare dini tesis alanı ve 800 araçlık otopark bulunacak."



Gençler ve kadınlar meslek sahibi olacak



Fikret Yeni, Yeşiloba, Koza, Mıdık, Mekan, Kavaklı, Yeşilevler, Şakirpaşa, Demetevler, Emek, Türkocağı, Yenibey, Onur, Ova, Mirzaçelebi, Aydınlar, Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Hürriyet, Meydan ve Döşeme mahallelerine, kadınları ve gençleri meslek sahibi yapmaya yönelik Mahalle Atölyeleri yapılacağını da söyledi.



Ailenin temel direği olan kadınlar ve gençlere yönelik bu atölyelerin, klasik meslek edindirme kurslarından farklı olacağını vurgulayan Fikret Yeni, "Sanayi, üniversite ve belediye iş birliği ile bu atölyelerde sanayiye ara eleman yetiştireceğiz. Seyhan'ı her alanda kalkındıracağız" diye konuştu.



Fikret Yeni, "Tepebağ, Kampüs Seyhan, Tema Park, Seyhan Kaynağından Ayırma, STK Plaza ve Atölye, Konser Alanı ve Amfi Tiyatro, Refakat Otel, Katlı Otoparklar, Aile Yaşam Merkezi, Sosyal Konutlar, Amatör Futbol Kulüpleri Kompleksi, Spor Parklar, Spor Alanları, Taziye Evleri, Yüzme Havuzu, Çocuk Kreşi, Emekli Konağı, Çocuk Şehri ve Çok Amaçlı Kompleks" gibi projelerinin, Seyhan'ın yıldızını parlatacağını ifade etti.



Tüm bu hizmetleri toplumun her kesimiyle yol yürüyerek yapacağını anımsatan Fikret Yeni, buradaki toplantının ardından, Megateks Makina'nın işletmecisi Fethi Beşlioğlu eşliğinde, Bacaksızlar Makina'nın işletmecisi İsmail Bacaksızlar, Bomak Makina'nın işletmecileri Ümit Özer, Rıfkı Bayram, Hakan Bayram Refik Bayram ile çalışanlarını ziyaret etti.



ADSİAD'ın konuğu oldu



Fikret Yeni, seçim çalışmaları kapsamında, Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD) Başkanı Süleyman Sönmez, yönetim kurulu ve üyelerinin de konuğu oldu.



ADSİAD ailesine projelerini anlatan Fikret Yeni, 96 mahallesi bulunan Seyhan'ı sorunlarından arındırıp, hak ettiği noktaya taşıyacaklarını söyledi.



Ticaret, turizm ve sanayinin kalbinin attığı Seyhan'ın, bugüne kadar yapılamayan belediyecilik hizmetlerine kavuşması noktasında kararlı adımlarla yürüyeceklerinin altını çizen Fikret Yeni, "Biz, Seyhan'ın dertlerine derman olacak hizmetleri gerçekleştirip, Seyhan'a gönül belediyeciliğini getireceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA

