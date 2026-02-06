Yeni START Antlaşması için müzakereler başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeni START Antlaşması için müzakereler başladı

06.02.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peskov, ABD ile Yeni START Antlaşması'nı BAE'de ele alındığını, müzakerelerin gerekliliğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Yeni START Antlaşması'nı (Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de ele aldıklarını belirterek, "Tarafların sorumlu davranacakları ve en kısa sürede müzakerelerin başlatılmasına ihtiyaç duyulduğu konusunda anlayış var." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Yeni START Antlaşması'nı uzatmak yerine "yeni, iyileştirilmiş ve modernize edilmiş" bir antlaşma peşinde koşmaları gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Abu Dabi'de bu konuyu Amerikan tarafıyla ele aldıklarını kaydetti.

Peskov, "Antlaşma hükümlerinin süresi uzatılabiliyor. Tarafların sorumlu davranacakları ve en kısa sürede müzakerelerin başlatılmasına ihtiyaç duyulduğu konusunda anlayış var. Bu konu Abu Dabi'de ele alındı." ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Abu Dabi'de 4-5 Şubat'ta yapılan müzakereleri değerlendiren Peskov, "Çalışma yapıcı ve aynı zamanda zor. Çalışmalar sürecek." şeklinde konuştu.

Peskov, İran ile ABD arasında nükleer görüşmelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Bu müzakerelerin verimli olmasını ve bölgedeki gerginlik seviyesinin düşmesine yol açmasını istiyorum. Bu gerçekleşene kadar, ilgili tüm devletlerden itidal bekliyoruz." dedi.

Sözcü Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Vladimir Alekseyev'in suikasta uğramasına ilişkin ise askeri komutanların savaş esnasında tehdit altında olduğunu, güvenliğinin istihbarat servisleri tarafından sağlanması gerektiğini belirtti.

Yeni START Antlaşması

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki New START Antlaşması, 2010 yılında imzalanmıştı.

Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer antlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

Rusya, geçen yıl süresi dolan anlaşmanın yükümlülüklerine 1 yıl daha uyacağını açıklamıştı. Anlaşmaya ilave süre dün doldu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Rusya 5 bin 459, ABD 5 bin 177 nükleer savaş başlığıyla en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken, Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni START Antlaşması için müzakereler başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:21:31. #7.11#
SON DAKİKA: Yeni START Antlaşması için müzakereler başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.