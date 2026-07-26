Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda

Teknoloji sektörünün en önemli üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), üretim maliyetlerindeki artış ve yapay zekâ çiplerine yönelik yüksek talep nedeniyle fiyatlarını yükseltmeye hazırlanıyor. Uluslararası basında yer alan haberlere göre şirketin, ileri üretim teknolojilerinde 2027 itibarıyla yüzde 5 ila 10 arasında fiyat artışına gitmeyi değerlendirdiği öne sürülüyor. Yapay zekâ çiplerinde ise artışın daha yüksek seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor.

TELEFON FİYATLARI ETKİLENEBİLİR

TSMC; Apple, Qualcomm, MediaTek, AMD ve Nvidia gibi dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerine çip üretiyor. Bu şirketlerin artan üretim maliyetlerini ürün fiyatlarına yansıtması halinde başta akıllı telefonlar olmak üzere dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve yapay zekâ destekli cihazlarda fiyat artışları yaşanabileceği ifade ediliyor.

Özellikle Apple'ın iPhone işlemcileri ile Qualcomm'un Snapdragon işlemcilerinin TSMC tarafından üretilmesi nedeniyle, yeni nesil premium telefon modellerinin bu süreçten etkilenebileceği değerlendiriliyor.

HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

TSMC tarafından fiyat artışına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Sektör kaynakları, nihai kararın müşteri talepleri ve piyasa koşullarına göre şekilleneceğini belirtiyor. Bu nedenle olası maliyet artışının tüketicilere ne ölçüde yansıyacağı henüz netlik kazanmış değil.