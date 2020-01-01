Yeni yıl dünya şehirlerinde havai fişek gösterileriyle kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yeni yıl dünya şehirlerinde havai fişek gösterileriyle kutlandı - Son Dakika Dünya

Yeni yıl dünya şehirlerinde havai fişek gösterileriyle kutlandı

6 saat önce

Yılbaşı, dünya şehirlerinde havai fişek gösterileriyle kutlandı.

Yeni yıl dünya şehirlerinde havai fişek gösterileriyle kutlandı, System.String[]

Yılbaşı, dünya şehirlerinde havai fişek gösterileriyle kutlandı. Yüzbinlerce kişi gösterileri coşkuyla izledi.

Şehirlerin simgeleri haline gelen yapılarda, belediyelerin hazırladığı havai fişek ve ışık gösterileri dakikalarca sürdü. Londra'da London Eye, İskoçya'da Edinburgh Kalesi, Moskova'da Kremlin Sarayı ve Kızıl Meydan, Paris'de Şanzelize Caddesi, Dubai'de Burj Khalifa, Rio de Jenerio'da İsa heykelinin bulunduğu Copacabana sahilinde, Singapur'da ve Kuala Lumpur Petronas Kuleleri'nden havai fişek gösterilerini yüzbinlerce kişi coşkuyla izledi.


Yılbaşı, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:36 Kaynak: DHA
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