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Yeni yılın ilk saatlerinde "yan bakma" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika

Yeni yılın ilk saatlerinde "yan bakma" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

01.01.2022 17:15

Yeni yılın ilk saatlerinde "yan bakma" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı Küçükçekmece'de kırmızı ışıkta duran 3 araçta bulunanlar arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı Silahlı kavgada 1 kişi ölürken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı Kavgaya karışanların birbirlerini kovaladıkları...

Yeni yılın ilk saatlerinde "yan bakma" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Küçükçekmece'de kırmızı ışıkta duran 3 araçta bulunanlar arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı

Silahlı kavgada 1 kişi ölürken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı

Kavgaya karışanların birbirlerini kovaladıkları anlar kameraya böyle yansıdı.

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kırmızı ışıkta duran 3 araçta bulunanlar arasında çıkan yan bakma tartışmasında silahlar konuştu. Çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 yaralandı. Olaya karışan 5 kişi ise gözaltına alındı. Kavga karışanların birbirlerini kovaladıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, yeni yılın ilk saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 araç kırmızı ışıkta yan yana durdu. Araçtakiler arasında yan bakma tartışması başladı. Tartışmanın büyümesiyle alkollü olan iki grup araçlardan inerek, birbirlerine silah ve bıçak çekti. Silahların konuştuğu tartışmada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olaya karışan diğer kişiler ise kaçmaya başladı. Araçla kaçan grup, kaldırıma çıkarak bakkalın derin dondurucusuna çarptı ardından çimenliğe savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Küçükçekmece İlçe Emniyetine bağlı polis ekipleri ise olaya karışan diğer 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların emniyetteki ifadesi sürerken, olaya karışan 3 araç ise incelemek üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dehşet anları esnaf Kamber Kılıç, "Saat 04.30 sıralarında ben kendim de gürültüye uyandım. Arabalar yan yana durmuşlar, herhalde biraz da alkollülerdi. Niye yan baktın, niye ettin diye kavga etmişler. Ondan sonra da silah çekmişler birbirlerine ateş etmişler" diye konuştu.

Yeni yılın ilk saatlerinde yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
Yeni yılın ilk saatlerinde yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
Yeni yılın ilk saatlerinde yan bakma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

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Küçükçekmece, Tragger, Polis, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeni yılın ilk saatlerinde 'yan bakma' kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni yılın ilk saatlerinde "yan bakma" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
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