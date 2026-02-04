Yeni Yol Partisi'nden Deprem Eleştirisi

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, depremin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu belirtti.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin birçok insanın canına mal olduğunu ifade eden Arıkan, "Açık ve net söylüyoruz, deprem ülkemizin gerçeğidir ama yıkılan şehirler, kaybolan hayatlar iktidarın tercihidir." dedi.

Her depremlerden sonra aynı şeylere şahit olunduğunu, suçlu müteahhitlerin unutturulup denetçilerin aklandığını, kamu görevlilerinin korunduğunu, vefat edenler için de "fıtrat" denildiğini öne süren Arıkan, "Hayır arkadaşlar, biz bunu kabul etmiyoruz. İnsanları fıtrat değil, ihmal, liyakatsizlik, adaletsizlik öldürdü, denetimsizlik öldürdü." diye konuştu.

Enkazın altında yalnızca insanların değil, adalet, liyakat ve vicdanın da kaldığını söyleyen Arıkan, depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yaraların tamamen sarılmadığını ileri sürdü. Arıkan, şunları söyledi:

"Deprem bölgesinde kalıcı konut sorunu, konteyner kentlerde elektrik, su, kanalizasyon ve ısınma sorunları, fahiş kira problemi, işsizlik ve buna bağlı olarak dışarıya göç hala devam ediyor. Sayısız insanımız, kurada evi çıkmasına rağmen evine ne zaman kavuşacağı belirsizliğini yaşamak zorunda. Bölgede zor koşullarda yaşayan insanlarımız yarınlara dair umutla bakamıyor. Yavrularımızın geleceğini ilgilendiren eğitim sorunu bölgede çözülebilmiş değil."

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ilişkin yayınlanan belgelere değinen Arıkan, "Bu sistemin yargı, siyaset ve medya başta olmak üzere her alanı nasıl şantaj, tehdit ve iğrençlikle yönettiğini gördük. İşte Siyonizm tam olarak budur. Bizler 56 yıldır bu sistemin çürük ve vahşi bir düzen olduğunu anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz. Epstein dosyaları, bebeklerin kanı, masumların canı üzerinden şantaj ve şeytanlıklarla dolu bir sistemin ifşasıdır." dedi.

"Biz İstanbul yasası dedik, onlar Kanal İstanbul dediler"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin bir "yürek acısı" olduğunu belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlerden, yıkılan binalardan ve depremin olumsuz etkilerini anlatan Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bir felaket ama bu felaketin felaket olmasının ötesinde sadece binaların değil, sistemin de çöktüğü bir büyük ibretlik ders olması lazım. İki farklı anlayıştan bahsedebiliriz. Biz görevde bulunduğumuz dönemlerden itibaren bugünlere kadar hep 'imar yasası' dedik, onlar 'imar rantı' dediler. Biz 'imar denetimi' dedik, onlar 'imar affı' dedi. Biz 'kentsel dönüşüm' dedik, onlar 'rantsal dönüşüm' dediler. Biz 'İstanbul yasası' dedik, onlar 'Kanal İstanbul' dediler. Anlaşamadık, anlaşmamız da çok zor bu anlayışla. 6 Şubat depremine yüzyılın felaketi diyoruz. Allah muhafaza eylesin, bir İstanbul depremi olursa yüzyılın değil, bin yılın felaketi olacak. Peki İstanbul depreme hazır mı? İktidar İstanbul depremi için ne yapıyor?"

"O gün millet vardı, dayanışma, vicdan vardı"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, felaketin üzerinden 3 yıl geçtiğini, ancak acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi.

Deprem sabahı doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm Türkiye'nin yüreğinin sallandığını söyleyen Babacan, "İnsanlar korkuyu, acıyı, çaresizliği yaşadı ama hiç kimse birbirine sırtını dönmedi. Tüm Türkiye tek yürek oldu, yaraları sarmak için elini taşın altına koydu. Kimisi ekmeğini paylaştı, kimisi evini açtı, kimisi, tanımadığı insanlar için gece gündüz, kar kış demedi, yollara düştü. O gün millet vardı, dayanışma, vicdan vardı." diye konuştu.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır dileyen Babacan, "Deprem kaderdi evet ama bu tablo kaderimiz değildi. Bu tablo, ihmalin eseriydi. Bu tablo, tek merkezden talimat bekleyen, kilitlenmiş bir yönetim yapısının ortaya çıkarttığı tabloydu. Ne oldu da ilk 48 saat, ilk 72 saat hiçbir şey yapılmadı? Bu soruyu yüzlerce kez sorduk, hala soruyoruz. O günleri unutturmaya, üstünü örtmeye çalışıyorlar. Onlar üstünü örtmeye çalışsa da biz sürekli bu soruyu soracağız." dedi.

Babacan, depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hayatın normale dönmediğini, sorunların azalmadığını, aksine yayıldığını savunarak, "İlk gün belirsizlik vardı, bugün ise o belirsizlik, kalıcı mağduriyetlere dönüşmüş durumda. Hala konteynerlerde yaşayan afetzedeler var. Anahtar teslim törenleri yapılıyor ancak evler 6-7 ay sonra teslim ediliyor. Bu anahtarı açacak bir ev yok. Teslim edilen evlerin çoğunda, hemen oturup yaşamak imkansız. Kiminde su, elektrik, ısınma, eşya yok. Priz var, fişi takıyorsunuz, elektrik yok çünkü duvarın içinde kablo yok." ifadelerini kullandı.

Babacan, deprem zamanı verilen sözlerin unutulduğunu da öne sürdü.

Öte yandan Grup Toplantısı'nda, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler de duygu ve düşüncelerini dile getirdi.