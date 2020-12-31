Yeni yollar Pursaklar'a değer katıyor - Son Dakika

Yeni yollar Pursaklar'a değer katıyor

31.12.2020 11:25
Yeni yollar Pursaklar'a değer katıyor, System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapımı devam eden kilit parke, asfalt ve beton yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapımı devam eden kilit parke, asfalt ve beton yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pursaklar Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarda ekipler, yol iyileştirme düzenlemeleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında asfalt, beton yol ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekiplerince yeni yol çalışmalarıyla, ilçede tahrip olmuş yollar, modern ve estetik görünüme kavuşturularak kullanımı hazır hale getiriliyor.

İlçenin daha estetik daha güvenilir ve daha konforlu yollara sahip olması için Pursaklar'ın her noktasında asfalt serimi, beton yol ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları ile eski görünümlerinden kurtarılarak yepyeni görüntüleriyle vatandaşların hizmetine sunuluyor.

"İlçemizin Her Noktasında Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz"

Hizmetleri yaparken vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek adına ekiplerimiz, gece gündüz demeden ilçemizin her noktasında çalışmalara devam ediyor. Kilitli parke taşı yol kaplamalarıyla mahallelerdeki ulaşımı sorunsuz ve güvenli hale getirmek için gayret ve çaba gösteriyoruz. Sokaklarımızda yaptığımız çalışmaları kısa zamanda tamamlayarak yollarımızı Pursaklar'a yakışır ve konforlu bir hale getireceğiz. Vatandaşlarımızın desteği ile güzel işler ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri tarafından, hava şartları izin verdiği sürece çalışmaların ilçe genelinde hız kesmeden devam edeceği bildirildi. - ANKARA

Yeni yollar Pursaklar'a değer katıyor
Yeni yollar Pursaklar'a değer katıyor
Yeni yollar Pursaklar'a değer katıyor

Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Hisarcık, Estetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni yollar Pursaklar'a değer katıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu G.Saray Diego Costa için ısrarcı değil, Onyekuru transferinin gerçekleşmesi zor Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 kelle paçanın virüsten koruyacağına inanıyor Rusya'da teftiş müdürü koronavirüs toplantısında horlaya horlaya uyudu Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor
80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler         
11:45
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız         
11:18
Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi         
11:02
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum         
10:36
Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular         
10:24
Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira         
10:02
Bisikletliye çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu Bisikletliye çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu         
09:50
Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek         
09:33
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak         
08:19
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi         
07:28
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 12:02:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni yollar Pursaklar'a değer katıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei