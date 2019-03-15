Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı
1 saat önce
KUALA Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye yönelik terör saldırısı sırasında camide bulunan bir Malezya vatandaşının, ölü taklidi yaparak, katliamdan kurtulduğu öğrenildi.
KUALA Yeni Zelanda
'nın Christchurch şehrindeki iki camiye yönelik terör saldırısı sırasında camide bulunan bir Malezya
vatandaşının, ölü taklidi yaparak, katliamdan kurtulduğu öğrenildi.
Malezyalı New Straits Times
gazetesinde yer alan habere göre, Yeni Zelanda'da yaşayan Malezya vatandaşı 39 yaşındaki Penangite Rahimi Ahmed, arkadaşıyla Cuma namazı için gittiği Christchurch'teki Nur Camisi'nde terör saldırısına uğrayanların arasındaydı.
Gazeteye konuşan ve ismini vermeyen Rahimi'nin arkadaşı, silahlı saldırıda beraber yaralandıklarını ve Rahimi'nin o sırada ölü taklidi yaparak canını kurtardığını aktardı.
Hastanede tedavi gören Rahimi'nin ailesinin Malezya'da olduğu ve yarın Yeni Zelanda'ya geleceği öğrenildi.
Malezya'nın devlet haber ajansı Bernama, saldırı sırasında 5 Malezya vatandaşının olay yerinde olduğunu ve iki kişinin yaralandığını kaydetmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:47 Kaynak: AA
49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı
Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü
Yeni Zelanda'daki Katliamın Ardından Gözlerin Çevrildiği Sırbistan'dan İlk Açıklama
Meclis'te Bulunan 5 Parti, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısıyla İlgili Ortak Bildiri Yayımladı