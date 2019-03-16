Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı

1 saat önce

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile Filistinli gruplar, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı, System.String[]
Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile Filistinli gruplar, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı şiddetle kınanarak, soğukkanlılıkla işlenen bu suça, ırkçı ve İslamofobik söylemlerin neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tüm dünya ülkelerine, camileri ve sınırları içinde yaşayan Müslümanları, şiddet ve teröre karşı koruma konusunda sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulunuldu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik terör saldırısı kınanarak, "Bu saldırı, terörün dini ve vatanı olmadığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu saldırı kınandı. Açıklamada, Müslümanların, terörün, saldırının ve nefretin kurbanı olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:24 Kaynak: AA

Müslüman Kardeşler, Yeni Zelanda, Güncel
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