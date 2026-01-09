Yeni Zelanda'da Pilot Balinalar Karaya Vurdu - Son Dakika
Yeni Zelanda'da Pilot Balinalar Karaya Vurdu

09.01.2026 14:24
Güney Adası'ndaki 55 pilot balinadan 5'i hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda karaya vuran 5 pilot balinanın öldüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Güney Adası'nda yaklaşık 55 pilot balina, Farewell Spit sahilinde karaya vurdu.

Balinaların büyük bölümü yeniden denize dönmeyi başarırken yetkililer, 15 balinayı kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, 5 balinanın ise öldüğünü açıkladı.

Deniz memelileriyle ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu Project Jonah tarafından paylaşılan kayıtlarda gönüllülerin balinaların üzerine kovalarla su döktüğü görüldü.

Kurtarma çalışmalarının, gelgitin yeniden başlamasından önce tamamlanması gerekiyor

Project Jonah'ta görevli Louisa Hawkes, sular yükseldiğinde hızlı hareket etmeleri gerektiğini belirterek, balinaları bir araya getirip derin sulara yönlendirmeyi planladıklarını söyledi.

Pilot balinaların, sosyal hayvanlar olduklarına dikkati çeken Hawkes, hayatta kalanların grup halinde bir araya getirilerek birlikte yüzmelerinin hedeflendiğini ve kurtarma çalışmalarının, gelgitin yeniden başlamasından önce tamamlanması gerektiğini dile getirdi.

Olası yeni karaya vurma olayları izlenmeye başlandı

Yeni Zelanda Koruma Dairesi, bölgeye ekiplerle tekne ve insansız hava aracı göndererek olası yeni karaya vurma olaylarının izlenmeye başlandığını duyurdu.

Yeni Zelanda'da pilot balinaların en fazla karaya vurduğu bölge olarak bilinen Golden Bay Körfezi'nin bir kısmını oluşturan Farewell Spit Koyu, denize yarım daire şeklinde 26 kilometre uzanıyor.

Koyda kayıtlara geçen en büyük olay, yaklaşık 700 memelinin karaya vurmasıyla Şubat 2017'de gerçekleşmiş, 300'den fazla balina ölmüştü.

Yeni Zelanda kara sularındaki en yaygın balina türü olan ve boylarının 6 metreye kadar ulaştığı bilinen pilot balinalar, toplu karaya vurmalarıyla dikkati çekiyor.

Balinaların toplu karaya vurma nedenleri henüz belirsizliğini korurken bu memelilerin neden özellikle Farewell Spit'te sık sık karaya vurduklarını araştıran bilim insanlarının çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

