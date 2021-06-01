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Yeni Zelanda'da "yüzyılda bir görülen sel" felaketi - Son Dakika

Yeni Zelanda'da "yüzyılda bir görülen sel" felaketi

01.06.2021 11:56
Yeni Zelanda'da

Yeni Zelanda'da şiddetli yağışların yüzyılda bir görülen seviyede sele yola açması sonucu binden fazla ev elektriksiz kalırken, eğitime ara verildi.

Yeni Zelanda'da şiddetli yağışların yüzyılda bir görülen seviyede sele yola açması sonucu binden fazla ev elektriksiz kalırken, eğitime ara verildi.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda geçtiğimiz pazar gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel baskınları oldu. Meteoroloji uzmanları, sağanak yağış ve selin "yüzyılda bir görülen" seviyede olduğunu açıklarken, sel nedeniyle 240'tan fazla hane boşaltıldı, elektrik kesintileri yaşandı. Seller nedeniyle çok sayıda köprünün de yıkıldığı görüldü.

Güney Adası'nda yer alan Canterbury bölgesinin en büyük şehri Christchurch'ün doğusundaki bazı alanlarda durmaksızın yağan yağmurun ardından nehirlerin yükselmesi taşkınlara neden oldu. Bazı okullar, çevre bölgelerdeki sel tehlikesi nedeniyle dün eğitime ara vermek zorunda kaldı. Şiddetli yağışların yanı sıra dondurucu soğukların da yaşandığı Christchurch'te pazar gecesi binden fazla ev elektriksiz kaldı.

Canterbury bölgesinde OHAL ilan edildi

Yerel yetkililer, Güney Adası'nda bulunan Canterbury bölgesinin tamamında olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Bölge sakinlerine yolların kapanması ve sel riskine karşı evlerinde kalmaları tavsiye edildi.

Darfield kasabası yakınlarında ağaca tutunan bir adamın sel nedeniyle sürüklendiği ve askeri helikopter tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Askeri helikopter ayrıca yaşlı bir çifti de arabalarının çatısından kurtardı.

"Her iki ülke de büyük zorluklara göğüs gerdi"

Yeni Zelanda'yı ziyaret eden Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Avustralya seller, yangınlar, kasırgalar ve hatta farelerden kaynaklanan vebalara yabancı değil. Her iki ülke de özellikle son birkaç yılda büyük zorluklara göğüs gerdi" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın ulusal hava durumu kurumu olan MetService'e göre, dün gece yağmurun yavaşlaması ile birlikte Canterbury bölgesinde saat 19.00 (TSİ dün sabah 10.00) itibariyle kırmızı alarm kaldırıldı.

Öte yandan kırmızı alarm durumu, ülkede yaygın yıkım ve feci etkilere yol açabilecek en aşırı hava koşullarında ilan ediliyor. - WELLINGTON

Christchurch, Yeni Zelanda, Meteoroloji, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeni Zelanda'da 'yüzyılda bir görülen sel' felaketi - Son Dakika


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