Yeni Zelanda'nın Maori Partisi Başkanı: Çin'in Pasifik Ülkeleriyle Her Türlü Görüşme Hakkı Var - Son Dakika
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Yeni Zelanda'nın Maori Partisi Başkanı: Çin'in Pasifik Ülkeleriyle Her Türlü Görüşme Hakkı Var

10.06.2022 18:15
Yeni Zelanda'nın Maori Partisi Başkanı: Çin'in Pasifik Ülkeleriyle Her Türlü Görüşme Hakkı Var

WELLİNGTON, 10 Haziran (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın muhalefetteki Maori Partisi Başkanı John Tamihere, Pasifik komşularının Çin ile olası ticaret anlaşmaları yaparken "sözde saflıklarına ilişkin eleştirilere" son verilmesi çağrısı yaptı.

WELLİNGTON, 10 Haziran (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın muhalefetteki Maori Partisi Başkanı John Tamihere, Pasifik komşularının Çin ile olası ticaret anlaşmaları yaparken "sözde saflıklarına ilişkin eleştirilere" son verilmesi çağrısı yaptı. NZ Herald gazetesinde Perşembe günü yayınlanan yorum yazısında, "Bu bizi ilgilendirmez" diyen Tamihere, "Çinliler savaş gemileriyle gelmediği ve ateşli silahlarla kısa, şiddetli konuşmalar yapmadığı için bu diplomaside bir ustalık sınıfıdır. Onlar bizim dünyamızda askeri sömürgecilik yoluyla yayılmacılar olarak tanınmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Tamihere, Çinlilerin yaptığının, her bir Pasifik ve Melanezya ulusuna egemen bir ulus olarak davranmak ve onlarla ikinci sınıf vatandaşlar olarak değil, mevkidaşları olarak anlaşmak olduğunu belirtti. Çin-Yeni Zelanda serbest ticaret anlaşmasından övgüyle bahseden Tamihere, söz konusu anlaşmanın Yeni Zelanda tarihinin en başarılı anlaşması olduğunu ve yüksek kaliteli mallardan, talepten ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkiden türediğini söyledi. "Çin'in her zaman kötü adam olduğuna yönelik yapmacık anlatıdan hoşlanmıyorum ve gerçekçi bulmadığım için buna inanmıyorum" diyen Tamihere, her egemen ulus devletin kendi dış politikasını ve kendi kaderini belirleme hakkı olduğunu ifade etti. Maori Partisi'nin eş lideri olan Tamihere, Perşembe günü partinin başkanı oldu. 2004 yılında kurulan parti, Yeni Zelanda'da yerlilerin haklarını savunuyor. Eski bir kabine bakanı olan Tamihere, birçok sosyal hizmetlerin liderliğini de yaptı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'nın Maori Partisi Başkanı: Çin'in Pasifik Ülkeleriyle Her Türlü Görüşme Hakkı Var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'nın Maori Partisi Başkanı: Çin'in Pasifik Ülkeleriyle Her Türlü Görüşme Hakkı Var - Son Dakika
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